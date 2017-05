Lekkage: de nieuwe Renault Mégane RS

Bekijk rustig de derrière van het nieuwe Franse FWD-kanon.

Afgelopen vrijdag reed al een hevig gecamoufleerde Mégane RS z’n eerste rondjes voor de ogen van het publiek. De eer was toen aan Nico Hülkenberg, die de nieuweling op de traditionele rustdag van de GP van Monaco de sporen gaf. Veel technische details heeft Renault nog niet vrijgegeven, maar stukje bij beetje wordt meer bekend over de nieuwe opper-Mégane.

Zo wordt de auto voorzien van een handbak met zes verzetten, maar wie snelheid prefereert boven “emotie” kiest de automaat met dubbele koppeling. Over vermogens is helaas nog niks bekend. De laatste versie was echter goed voor 275 pk, dus we gokken dat de nieuweling zo’n 300 chevaux onder de kap zal herbergen.

Bovendien zal Renault op de een of andere manier toch aansluiting met Honda moeten vinden. De Japanners zetten onlangs het ‘Ringrecord voor voorwielaandrijvers een stukkie scherper met de Civic Type R, die goed is voor maar liefst 320 pk.

Foto’s via Megane Rs Online