Lezersvraag: welke merkwaarden zijn voor jou heilig?

Toen Bob Dylan voor het eerst een elektrische gitaar ter hand nam, haakte een aanzienlijk deel van zijn fanbase af. Toen Porsche overging van lucht- op watergekoelde kevers, besloot een deel van de clientèle dat de maat vol was...

Later moesten deze afhakers mopperend van de zijlijn toezien dat hun ex-geliefde vreemdging met ‘een SUV met 911 front’, ‘een walvis met poepende hondkont’ en typeplaatjes waarop in het sierlijk Porsche-lettertype de letters ‘d-i-e-s-e-l’ en ‘h-y-b-r-i-d’ geschreven stonden. Laat ik over de gehate lettercombinatie ‘P-D-K’ maar niet beginnen, want dan moeten er babyboomers hardcore-Porsche-fans gereanimeerd worden.

Gek genoeg is de autoliefhebber, zeker als het om merkwaardes gaat, lekker hypocriet. Voorwielaangedreven busjes mogen bij BMW niet, maar kunnen bij Mercedes (net) wel. Een Duitse auto mag niet uit elkaar rammelen, maar bij een Italiaan is dat charmant. In het gamma van Volvo is de Estate een must, maar een meer praktische Jaguar blijkt onverkoopbaar. Wij kopen auto’s vaak op emotionele gronden en bepaalde merkwaarden maken daar onderdeel vanuit.

De vraag van vandaag: Wanneer haken jullie af? Welke ‘te-grabbel-gegooide-merkwaarde’ doet jullie veranderen in briesende fanboys die huilend om die goede oude tijd in een hoekje gaan zitten mokken? Bij ondergetekende was de maat vol bij het pensioen van Citroëns hydropneumatische vering, daarna is het i.m.o. niet meer goed gekomen met het merk met de dubbele chevron en hebben ze nooit meer een echt innovatieve auto gemaakt.

Met dank aan @italdesign voor deze gastbijdrage!