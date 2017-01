Lijst: de populairste auto in ieder Europees land

Na tweede te zijn geëindigd achter de Peugeot 308 in 2015, pakte de Golf vorig jaar in Nederland weer de kroon als de bestverkochte auto van Nederland. Maar hoe zit dat eigenlijk bij onze Europese broeders? In welke landen pakten bijvoorbeeld de Hyundai Tucson en Suzuki Vitara de eerste plaatsen?

Alle menschen werden brüder…maar toen kwam de Brexit. En die Zwitsers weigeren ook steevast om zich bij ons aan te sluiten. Daarnaast heb je nog een paar landen die zich wel wíllen aansluiten, maar waarvan ‘wij’ zeggen ‘nou liever nog maar even niet’. Kortom, Europa verkeert weer meer en meer in de situatie die voormalig USSR-leider Leonid Brezhnev naar verluidt ooit treffend typeerde toen iemand hem iets vroeg over Europa.

“Europa, wat bedoel je met Europa? Geef me dan eens het telefoonnummer van de leider van Europa. Europa bestaat niet.”

Die leider hebben we nu wel, soort van. Het is een Pool en hij heet Donald Tusk. Donald Tusk, is dat niet dat karakter uit House of Cards? Nou, nee dus, maar de kans is inderdaad groter dat je die Tusk wel kent en de echte Tusk niet. Net zoals voorganger van Rompuy, lijkt deze andere Donald vooral te zijn aangesteld omdat hij níet de man is die met veel bombarie voor heel Europa spreekt. De afzonderlijke landen willen namelijk maar al te graag vasthouden aan hun eigen identiteit en spreken voor zichzelf.

Het voordeel van deze diversiteit, is dat er tot op zekere hoogte ook andere auto’s verkocht worden in de verschillende landen. Hoewel, dat voordeel is voor ons Nederlanders eigenlijk een nadeel, want door het belastingklimaat zitten wij veelal in schraapbolides vast. Enfin, zonder verdere omzwervingen zullen we maar overgaan op de harde feiten.

Land Best verkochte auto Aantal verkocht* Nederland Volkswagen Golf 10,858 België Volkswagen Golf 14.519 Denemarken Peugeot 208 9.381 Duitsland Volkswagen Golf 185.654 Estland Skoda Octavia 1.139 Finland Skoda Octavia 5.530 Frankrijk Renault Clio 112.118 Griekenland Toyota Yaris 5.307 Hongarije Suzuki Vitara 6.538 Ierland Hyundai Tucson 7.425 Italië Fiat Panda 147.262 Kroatië Nissan Qashqai 687 Letland Nissan Qashqai 772 Litouwen Fiat 500 2.459 Luxemburg Volkswagen Golf 1.645 Noorwegen Volkswagen Golf 12.259 Oostenrijk Volkswagen Golf 12.684 Polen Skoda Octavia 16.960 Portugal Renault Clio 11.494 Roemenië Dacia Logan 16.911 Servië Fiat 500L 1.709 Slovenië Renault Clio 3.854 Slowakije Skoda Fabia 5.373 Spanje Seat Leon 33.494 Verenigd Koninkrijk Ford Fiesta 120.525 Zweden Volkswagen Golf 22.088 Zwitserland Skoda Octavia 11.648

De Asterisk bij de aantallen staat voor het feit dat deze cijfers van JATO Dynamics afkomstig zijn en niet geheel overeenkomen met de eerdere cijfers die we gezien hebben voor de Nederlandse markt. Maar desalniettemin geeft het lijstje een mooi inkijkje in de specifieke voorkeuren van de afzonderlijke landen.

Duidelijk is dat nationale trots over het algemeen meespeelt in de autokeuze van vele Europeanen. In Duitsland, Frankrijk, Italië, Roemenië, Spanje en Tsjechië staan auto’s van eigen makelijk bovenaan de lijst. In andere landen zoals bijvoorbeeld Hongarije en Servië staan auto’s bovenaan die in ieder geval lokaal gemaakt worden. Dat verklaart de gekke topposities van de Suzuki Vitara respectievelijk Fiat 500L in die landen. De Skoda Octavia is behalve in Tsjechië ook in andere Oost-Europese landen populair.

Blijft eigenlijk vooral de vraag over waarom de Hyundai Tucson het zo enorm goed doet in Ierland. Maar daarop hebben we geen goed antwoord. Misschien moeten we toch nog eens die rijtest bekijken?