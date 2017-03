Live: Alpina B5 Biturbo [608 pk]

De snelste Alpina ooit, dames en heren.

Nog steeds weet fabrikant (jaja) Alpina de hoofden van menig AB-lezer op hol te brengen. Juist bij die luitjes zal de nieuwe B5 Biturbo in de smaak vallen, want zoals gezegd is het de snelste auto die deze fabrikant ooit bouwde. Voor de goede orde: deze flinke auto zoeft in 3,5 tellen naar 100 km/u en da’s veel sneller dan de Audi RS5 die qua specs behoorlijk tegenviel met z’n lousy 450 pk.

Interieur en exterieur werden volgens de bekende Alpina-receptuur op smaak gebracht. Hoe dat in het echt smoelt check je in bijgaande gallery. Waarom Alpina te boek staat als fabrikant en niet als tuner, lees je HIER.