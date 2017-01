LOL! Lease-fiets twee keer zo duur als een Nissan Leaf

Nee meisje, die fiets moet andersom.

De alarmbellen gaan af in leaseland. Wat wil namelijk het geval? De RAI Vereniging wil dat de regels voor leasefietsen op de schop gaan. Momenteel betaal je namelijk 100% bijtelling over een fiets van de zaak. Verhoudingsgewijs is dat natuurlijk fors meer dan je voor een leaseauto betaalt, zeker als het dan ook nog een EV betreft. Bovendien wordt voor fietsen geen onderscheid gemaakt tussen zakelijk en privégebruik.

RAI Vereniging kaart dit aan om het voor automobilisten aantrekkelijker te maken om toch voor de fiets te kiezen. Daarbij gaat het niet alleen om de klassieke stalen ros, maar ook om de zogeheten speed pedelecs. Van deze rappe e-bikes (waar je een brommercertificaat voor nodig hebt) hebben we er in Nederland zo’n 9.000, maar slechts 739 exemplaren staan zakelijk geregistreerd. Zo’n fiets kost je al gauw 150 euro per maand aan bijtelling. Da’s twee keer zoveel als je per maand kwijt bent aan een Nissan Leaf, zo becijferde RAI.

Met een aantrekkelijker fiscaal regime zou dat weleens kunnen veranderen, denkt RAI. Da’s beter voor de drukte op de weg, beter voor de gezondheid van werknemers en natuurlijk gaat ook de luchtkwaliteit erop vooruit. Door de onduidelijke fiscale regels laten werknemers de leasefiets nog té vaak staan en dat kan en moet anders. Uit onderzoek van Gazelle is bovendien gebleken dat 40% van de Nederlanders best (vaker) op de fiets wil stappen als de belastingregels soepeler worden.