Lolwut? De Amerikaanse Chiron heeft US-spec bumpers

Neeeeee! Ze zijn terug!

Op de New York International Auto Show staat momenteel de Bugatti Chiron te glimmen in Amerikaanse specificatie. De meeste foto’s die we van de auto gezien hadden betroffen echter de voorzijde. Dankzij onze vrienden van Jalopnik weten we nu ook waarom dat zo is. Achterop de Chiron die op de beurs staat zit namelijk de moeder van alle ontsierende US-spec bumpers.

De US-spec bumper is een fenomeen dat ontstond in de vroege jaren ’70. De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) besloot dat auto’s in Amerika geen functionele schade aan componenten mochten oplopen die te maken hadden met de veiligheid. Tenminste, dat gold voor botsingen met een snelheid tot en met vijf mijl per uur. Dit leidde uiteindelijk tot de potsierlijke joekels van bumpers op vele auto’s die in dit tijdsgewricht verkocht werden in Amerika. Pas aan het eind van de jaren ’80 werden de regels wat minder streng, dankzij Ronald Reagan.

Iedereen zal een eigen mening hebben over wat de lelijkste US-bumper ooit was. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Mercedes SL R107 en de Lamborghini Countach met zo’n gekke bumper op de neus. Ook de McLaren F1 had aanvankelijk een paar ontsierende plastic stukken op de voorzijde, ondanks het feit dat die auto pas in de jaren ’90 op de markt verscheen. Mijn persoonlijke ‘favoriet’ is echter de Maserati Khamsin. Kijk en gruwel van het onderstaande vergelijk van deze prachtige coupĂ© in Euro-spec (boven) en in US-spec (onder)

De laatste jaren zien we eigenlijk nooit meer auto’s die andere bumpers hebben in Amerika. Maar hoe zit het dan met de onwelkome blast from the past op deze Chiron? Een woordvoerder van Bugatti geeft op de beurs aan dat de bumpers op de auto te maken hebben met een verzekeringskwestie. Ze zijn niet officieel noodzakelijk voor een stratentoelating in Amerika. Klanten kunnen de bumpers dus verwijderen, maar als fabrikant kan Bugatti dat niet maken. Of dat betekent dat klanten niet verzekerd zijn als de bumper eraf halen, is ons niet geheel duidelijk.