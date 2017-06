Mag dit de BMW M8 worden?

Men neme ene paar teasers, wat fantasie, een toefje photoshop...

… en presto! Klaar is uw potentiĆ«le BMW M8. Zoals bekend is de onlangs gepresenteerde 8 Serie Concept in feite de opvolger van de 6 Serie. Tot vreugde van velen kondigde BMW aan dat er zelfs een heuse M8 aan zit te komen en dat wordt, een enkel prototype daargelaten, een primeurtje.

Uiteraard is er nog heel weinig bekendgemaakt over deze superBimmer, al stuurde BMW wel enkele plaatjes van een hevig gecamoufleerd exemplaar de wereld in. Daar werden we niet veel wijzer van, maar gelukkig biedt photoshop uitkomst.

De boys van Bimmerpost liepen vast vooruit op de M8 en zij kwamen met bijgaande plaat op de proppen. De M8 heeft een wat meer geprononceerde onderkaak dan de 8 Serie Concept en de gehele auto oogt wat bulkier, waarbij de nieren en koplampen wat meer in lijn zijn gebracht met de rest van de line-up. Al met al geen slecht vooruitzicht!