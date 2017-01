Mag Utrechts GL-raadslid met vies busje op de foto?

Dat is de vraag waar internet zich vandaag mee bezig houdt.

2016 was een jaar van grote, veelal nare gebeurtenissen, dus het is fijn te merken dat de mensheid zich dit nieuwe jaar weer met kleine onbenulligheden kan bezighouden. Neem nu het Utrechtse Groen Links-raadslid Tara Scally. Zij is lekker op winterreces naar Guatamala en plaatst daarvan, zoals een generatie Y dat hoort te doen, de nodige bewijzen op Instagram. Fijne vakantieplaatjes, gelijkend aan de exemplaren die je op elk profiel van een jonge vrouw in haar twintiger jaren tegenkomt. #beachlife #instatravel #enmeervanzuks.

Jorn Jonker, parlementair verslaggever van de krant die vluchtende medemensen vergelijkt met kakkerlakken en ander ongedierte, vindt het nodig om commentaar te hebben op een van de vakantiekiekjes van Scally. “GroenLinks-raadslid uit Utrecht vindt op vakantie ‘vieze’ busjes ineens wel leuk” aldus de verslaggever van de foutste krant van Nederland op Twitter. Daarmee wijst Jonker natuurlijk op de milieuzone in Utrecht, die dieselauto’s van voor 2001 verbiedt de binnenstad in te rijden. Op Twitter krijgt de verslaggever in ieder geval de nodige bijval.

Nou zijn we hier op Autoblog ook niet bepaald fan van die milieuzone, maar wat mij betreft loopt Jonker hier wel een partijtje te mierenneuken (om in het ongediertethema te blijven). Daarnaast is het ook nog eens feitelijk onjuist, want mevrouw Scally poseert hier met een Volkswagen T2A en die was helemaal nooit met een dieselmotor leverbaar. Dit roestige ‘vieze busje’ mag Utrecht dus gewoon in. #factcheck #helemaalgeenviesbusje #ennukappen