Man verborg tientallen BMW’s voor zijn vrouw

We kunnen vast verklappen, het liep niet (heel) goed af voor de man.

Onlangs kwamen we een apart verhaal tegen dat je niet elke dag leest. De hoofdpersoon: Terrance, een brave huisvader uit Colorado. Getrouwd, accountant, twee kinderen, zo op het oog niks speciaals. Terrance heeft echter een duister geheim. Hij is verslaafd. Oké, dat zijn wel meer mensen. De ‘cruel mistress’ van Terrance is echter niet huis-tuin-en-keuken heroïne, maar een nog veel heftigere drug. De man kan namelijk niet afblijven van (klassieke) BMW’s.

Je denkt nu wellicht ‘oh dus Terrance is fan van BMW’s, apart zeg’. Maar in dit geval gaat het verhaal écht een stukje verder dan dat. Om zijn BMW-passie te kunnen uitoefenen loog Terrance namelijk vrouw en kind voor, stal hij tonnen van zijn werkgever en draaide hij uiteindelijk de bak in. Maar, HOE DAN!?! Een voormalig buurman van de gewezen accountant vertelt het verhaal.

In de buurt waar hij woonde was het geen geheim dat Terrance autoliefhebber was. Bij zijn huis had hij immers drie BMW 2002’s in de garage staan, waar hij vaak aan pleegde te sleutelen. Toen buurman David Obuchowski dan ook een keer advies nodig had voor de aankoop van een Volkswagen Eurovan, was het logisch eens te rade te gaan bij het benzinehoofd. David bleek echter nét het moment uitgekozen te hebben dat Terrance op instorten stond. In plaats van advies, kreeg hij deze bekentenis te horen:

“Before we get to your car questions, I need to tell you something. My wife left me. My kids won’t talk to me. I lost my job. I embezzled almost a half a million dollars because I’m addicted to BMWs, and have been hiding them all over the state. I’ll probably be going to prison soon.”

Wat bleek: Terrance had stiekem tonnen achterover gedrukt bij het familiebedrijf waar hij als accountant werkte. Het geld was volledig opgegaan aan BMW’s. Zijn vrouw dacht dat hij acht Beierse bolides had, maar in realiteit had hij er maar liefst vijftig. Dertig exemplaren stonden op het terrein van een bevriende sloper. De andere twaalf op een parkeerplaats bij zijn werk.

Bij zijn werk? Maar heeft zijn werkgever dat niet in de gaten dan? Jawel, maar kennelijk genoot Terrance zoveel vertrouwen van zijn baas Byron Chrisman dat deze de hoeveelheid oude BMW’s op het terrein niet verdacht vond. Byron en zijn zoon Steve beschouwden hun accountant naar eigen zeggen als familie. Ze dachten dat Terrance een beetje handelde met de BMW’s, als een bijverdienste.

“It was just an unbelievable shock when we found out he would have betrayed us in the way in which he did. I mean, for all intents and purposes, as far as we were concerned, we kind of treated Terrance as family.”

Terrance zelf claimt inmiddels dat hij zo’n 312.500 Dollar gestolen heeft van de Chrismans. Als accountant gaf hij zichzelf in zes jaar tijd naar eigen zeggen 125 keer 2.500 Dollar extra salaris. Volgens de getroffen familie is het bedrag echter nog groter. Over waar het geld naartoe is gegaan, bestaat daarentegen geen twijfel. Terrance zegt hierover:

“Before I got the $2,500, I’d run up one of my credit cards with $2,500 worth of stuff that I bought—either vehicles or parts for vehicles. And, you know, the $2,500 I took in the form of pay, I paid off the credit card. And then just repeat the process over and over again. [I] squandered it on restoring and racing these vintage BMW 2002s.”

Toen het geheim van Terrance onvermijdelijk uit begon te komen, steunde de vrouw van de BMW-liefhebber hem aanvankelijk nog. Maar de obsessie voor de auto’s en het daaruit resulterende leugenachtige gedrag van de accountant zorgde er uiteindelijk voor dat het huwelijk niet houdbaar was. Terrance fingeerde bijvoorbeeld nog naar zijn werk te gaan toen hij reeds ontslagen was. De bom barstte toen Terrance loog en zei dat hij geen geld bij zich had toen het gezin ergens ging eten. Achteraf kwam zijn vrouw erachter dat hij wél monnie in zijn pockets had. De kritische massa aan leugens was bereikt.

Maar niet alleen privé moest de accountant uiteindelijk boeten voor zijn daden. Ook aan de maatschappij en met name de Chrismans moest Terrance uiteraard verantwoording afleggen. In eerste instantie legde de rechter hem een straf op van twintig jaar voorwaardelijk. Niet naar de cel gaan, daar mag je je handen mee dichtknijpen in Amerika zou je zeggen. Terrance was het daar echter niet mee eens. Aan de voorwaardelijke straf hing namelijk vast dat hij continu in de smiezen zou worden gehouden door de Economic Crimes Unit. Dat toezicht gaat kennelijk behoorlijk ver in Amerika, zelfs als je (te) regelmatig naar een restaurant gaat, kunnen ze al op je deur kloppen.

Zodoende vroeg Terrance zijn advocaat de straf niet te accepteren. Hij wilde liever wat jaartjes de bak in en daarna écht vrij zijn. De rechter was hier niet bepaald van gediend, omdat deze de redenering van Terrance zag als een intentieverklaring om geen rechtgeaard burger te worden. Dus legde de rechtbank Terrance de maximale gevangenisstraf op van zes jaar, plus drie jaar voorwaardelijk.

Desalniettemin stond Terrance dankzij goed gedrag en dergelijke na 26 maanden alweer buiten de gevangenismuren. Dat werkt ook in Amerika zo (in sommige staten). Zijn voormalig werkgever Byron Chrisman kent echter geen rancune:

“Our prisons are overcrowded anyway. My personal belief is that I do not want to see him spend six years in prison. You and I as taxpayers pay the cost of incarcerating them. And that’s not cheap. I would rather see him out trying to make a living. And my personal belief is that although he effectively stole $500,000 from us, he paid a huge price for that. Huge. I think he did lose his family. I’m not sure if whether they’ve gotten back together in any way, shape, or form. But he lost his license as a certified public account. That was extremely important to him. He was so proud of the fact that he was a CPA.”

Terrance claimt dat zijn schulden momenteel zijn opgelopen naar ongeveer één miljoen Dollar. Hij wil graag weer contact hebben met zijn familie, maar dat proces wil nog niet echt vlotten. Toch is er ook positief nieuws voor de witteboordencrimineel: hij rijdt nog steeds BMW. Weliswaar geen 2002 meer, maar een nette youngtimer in de vorm van een donkerblauwe E39 Touring. Je kan het slechter treffen.

Maar wat nou als Terrance nog even ongemerkt door had kunnen gaan met zijn fraude en de auto’s in de tussentijd allemaal enorm in waarde gestegen waren…(via Jalopnik.com)