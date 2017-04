Marchionne: Kimi moet op het matje geroepen worden

Een ding weet je zeker met Ome Sergio: saai wordt het nooit.

Na afloop van de Grand Prix van China was Ferrari-eindbaas Sergio Marchionne niet geheel tevreden. Het team an sich presteert OK, maar volgens Marchionne is Kimi Raikkonen nog een zwakke schakel in het team. Want waar Vettel wel tweemaal het podium wist te behalen, lukte Raikkonen dat niet, terwijl ze in dezelfde auto rijden.

Daarom vindt De Coltrui dat de Scuderia de koelbloedige Fin op het matje moet roepen voor een goed gesprek. Wat Marchionne dwars zit is dat The Iceman niet voorbij kon komen aan Daniel Ricciardo in de Red Bull. Raikkonen was gefrustreerd, maar volgens Marchionne was dat geheel aan hem zelf te wijten. Want Sebastian Vettel wist uiteindelijk diezelfde Ricciardo wél te verschalken.

“Ik heb het besproken met Maurizo (Arrivabene, de teambaas). Misschien moeten ze even samen om de tafel zitten en praten. Kimi was met van alles bezig, niet geconcentreerd. Sebastian was veel agressiever.” Of de nieuwe Ferrari SF70H beter past bij Vettel z’n rijstijl dan bij die van Raikkonen is Marchionne stellig: “Absoluut niet.”

Duidelijk. Volgens Marchionne had Ferrari zelfs kunnen winnen vandaag. “Zonder de Safety Car zou de race heel anders zijn afgelopen.”. Goh. Over het team van Ferrari zelf is Sergio dan wel weer erg tevreden. “Het was een goede race. We zijn als tweede geëindigd. We staan op dit moment tweede in het kampioenschap en Seb heeft net zoveel punten als Lewis Hamilton.“



