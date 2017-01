McLaren gaat gegevens Mercedes en Red Bull meten

En natuurlijk ook van Ferrari, Sauber, Force India, Renault, Haas, Williams en Toro Rosso.

Jep, Mclaren gaat motorgegevens van alle Formule 1 auto’s meten. McLaren Applied Technology heeft namelijk de FIA-tender gewonnen en mag daarom van 2018 tot 2020 de motorsensoren leveren die alle teams moeten gebruiken. Inderdaad: moeten.

Nu mogen teams nog zelf hun leverancier kiezen voorzaken als temperatuur- en oliedruksensoren, maar vanaf volgend seizoen komt daar verandering in. Het is een volgende stap van de FIA om de elektronica in de auto’s zoveel mogelijk te standaardiseren. Zo moeten alle teams bijvoorbeeld al sinds 2008 dezelfde ECU-unit gebruiken, een device waarvan McLaren Applied Technology de levering ook jarenlang voor haar rekening heeft genomen. De software mogen de teams wel zelf schrijven, maar deze moet wel worden goedgekeurd door de FIA. Zo is bijvoorbeeld software die kan herkennen of de lichten op groen springen ten strengste verboden.