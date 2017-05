Meer dan € 25.000.000 opbrengst bij chique veiling

Deze Porsche 918 was niet eens het prijzigst. Bij lange na niet.

Het is een duur weekendje geweest. Alle rijken die gezien wilden worden waren natuurlijk dit weekend in Monte Carlo. En dat waren er nog wel wat. Alleen al op de baan waren 20 overbetaalde uitslovers in hun achtertuin aan het racen. Maar er waren meer puissant rijke mensen en wel bij de veiling van RM Sotheby’s, ditmaal georganiseerd bij Villa Erba tijdens het Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Het was een succesvolle dag, want ondanks het bescheiden aantal deelnemers werd er een opbrengst van € 25.355.850 gerealiseerd. Voor de beeldvorming, dat is ongeveer de helft van het wekelijkse zakgeld van Lance Stroll.

Tussen het veilingspul zaten onder meer de verplichte Ferrari F40, elegante Maserati’s en een Porsche waar je de parafine nog van af moet schrapen. Ook zal er een blije Ex-911 R eigenaar zijn die zijn binnenkort niet meer zo zeldzame 911 voor € 350.000 wist te verkopen. De top 10 hoogte opbrengsten vind je in onderstaande top 10:

10. € 817.600

Lamborghini Countach LP400 ‘Periscopio’ ’75

(Chassis 1120062)

9. € 840.000

Maserati 3500 GT Spyder ’61

(Chassis AM101 1129)

8. € 1.064.000

Ferrari F40 ’90

(Chassis ZFFGJ34B000085749)

7. € 1.120.000

1948 Talbot-Lago T26 Grand Sport Cabriolet ’48

(Chassis 110121)

6. € 1.428.000

1964 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso ’64

(Chassis 5681 GT)

5. € 1.456.000

Porsche 918 ‘Weissach’ Spyder ’15

(Chassis WP0ZZZ91ZFS800537)

4. € 1.792.000

1965 Ferrari 275 GTS

(Chassis 06819)

3. € 2.016.000

1993 Porsche 911 Carrera RSR 3.8 ’93

(Chassis WP0ZZZ96ZPS496107)

2. € 3.024.000

Bugatti Type 57 Atalante Prototype ’35

(Chassis 57254)

1. € 3.360.000

Talbot-Lago T150-C SS ‘Goutte d’Eau’ Coupé ’37

(Chassis 90110)

Geïnteresseerden voor de andere opbrengsten kunnen hier lekker wegdromen. Mocht je voldoende pecunia in de binnenzak hebben: de volgende RM Sotheby’s veiling is 24 juni 2017 in Santa Monica.