Merde: Red Bull rijdt met een motor uit 2016!

Dus daarom was het gat met Ferrari en Mercedes zo groot!

Ok, kleine nuancering. Het gaat over de MGU-K, ofwel de elektromotor van het hybridesysteem. De nieuwe unit zorgde tijdens de wintertests voor de nodige problemen. Zowel Ricciardo als Verstappen moesten hun testsessies meermaals afbreken wegens, naar nu blijkt, problemen met deze elektromotor die zowel energie kan opslaan als kan vrijgeven. Ook Toro Rosso en het fabrieksteam van Renault kenden deze problemen.

De oplossing is een verbeterde MGU-K, maar deze laat nog even op zich wachten. Nog een race of vier, vijf om precies te zijn en dus moeten Verstappen en Ricciardo het doen met de oude unit. Deze is niet alleen minder krachtig, maar ook nog eens vijf kilo zwaarder.

Voeg daarbij dat de Renault-krachtbron uberhaupt het onderspit lijkt te delven tegenover de motoren van Mercedes en Ferrari en het wordt duidelijk dat Renault nog een hoop werk te verzetten heeft. Eigenlijk is het bizar dat een team met zoveel ervaring en financiële armslag dit soort fouten maakt. Prutsers… (via Motorsport)