De nieuwe Audi Sport Quattro is dood als een pier

Mensen die gehoopt hadden binnenkort epische vierwieldrifts te maken in een nieuwe korte Sport Quattro kunnen die hoop laten varen. Waar werkt het merk dan wel aan?

De eerste keer dat we hernieuwd kennis maakten met de Audi Spot Quattro was in 2010. Destijds stond de auto op de Autosalon van Genève als eerbetoon aan de originele Audi Sport Quattro uit 1980.

Het leek Audi menens te zijn. Net als bij het koddige origineel uit de tijd van de shoulder pads, had de auto een verkorte wielbasis ten opzichte van het model waarop deze baseerde, in dit geval een Audi RS5. Onder de motorkap huisde bovendien een historisch verantwoorde vijfpitter, net als bij Der Kurze.

Maar de Sport Quattro kwam er niet direct. Later hoorden we geruchten dat het productiemodel dichter bij de RS7 zou liggen dan bij de RS5 en een hybride moest gaan worden met een stekker. En warempel, in september 2013 was daar opeens een gele banaan met V8 én accu’s onder de kap. Qua uiterlijk leek de auto overigens, afgezien van de gele lak, nog veel meer op het concept uit 2010 dan op een soort opper-RS7. Het slechte nieuws: het beoogde gewicht van 1.300 Kg was inmiddels opgelopen tot 1.850 Kg.

Ook in deze spec kwam de auto er echter niet. Het laatste echte teken van leven van de Sport Quattro kwam op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas in 2014. Daar had Audi het model voor de gelegenheid voorzien van laz0rZ om hun nieuwe laserlight technologie te etaleren. Hierna werd het stil rondom de Sport Quattro.

Tijd dus om Stephan Winkelmann van Audi Sport eens te vragen hoe het zit met het model. Het antwoord is waarschijnlijk niet waar je op gehoopt had als je snelle Audi’s een warm hart toedraagt. Winkelmann omschrijft de auto tegenover 4wheelsnews namelijk als een ‘nice dream’, maar niet meer dan dat.

De prioriteiten bij Audi Sport liggen elders volgens de voormalig Lamborghini-chef. Namelijk bij het maken van dikke SUV’s. Er komt een update aan van de Audi RS Q3 en verder wordt er gewerkt aan hetere versies van de Q5, Q7 en Q8. Jammer, maar we begrijpen het wel. De praktijk om dikke motoren in reeds bestaande SUV’s te hangen is immers veel lucratiever dan een bespoke model bouwen voor een handjevol diehards. Het eerbetoon aan de Sport Quattro komt er dus niet. Gelukkig hebben we die van @willeme nog.