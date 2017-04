Nieuwe generatie Swift met kont is hier

Shake that booty.

In Europa zijn we dol op hatchbacks. Daar denken ze in de rest van de wereld anders over. India bijvoorbeeld, waar compacte sedans de gewoonste zaak van de wereld zijn. De Suzuki Swift met kont, daar bekend onder de naam Maruti Suzuki Dzire, is in het nieuw gestoken en vandaag werd het doek getrokken van de opgefriste sedan.

Onderhuids leunt de sedan op de techniek van de nieuwe Swift. De derde generatie Dzire heeft de broekriem aangetrokken op het gebied van gewicht in vergelijking met zijn voorganger. De diesel weegt 105 kg minder en de benzine-variant is 85 kg afgeslankt. Verder is de bagageruimte toegenomen van 316 naar 376 liter en is de wielbasis met 20 mm toegenomen. Het model is 40 mm breder wat moet resulteren in meer interieurruimte.

De vernieuwde Dzire is vanaf mei te bestellen in India. Het vorige model werd naast India ook op de Zuid-Afrikaanse- en Zuid-Amerikaanse markt gelanceerd.