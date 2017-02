Officieel! De Mercedes-Maybach G650 Landaulet

De levenscyclus van de geliefde G-klasse zit er bijna op, maar niet voordat deze bruut van een auto is gepresenteerd.

We wisten natuurlijk al hoe de MM G650 eruit kwam te zien en qua specs is het ook allemaal geen hocus pocus. Toch ben je waarschijnlijk net als wij aangenaam verrast dat Mercedes ook echt de cojones heeft om dit ding te bouwen. Weliswaar in een zeer beperkte oplage van 99 stuks, vooruit. Toch komt ‘ie er.

Bij de namen Maybach en Landaulet denken we in eerste instantie aan die héle dikke Maybach 62 en natuurlijk aan de oldskool Maybachs, waarbij de chauffeur onder een zeer modaal dakje moest plaatsnemen terwijl de heer des huizes en zijn baas (lees: vrouw) in de open lucht de fine fleur uit zaten te hangen. Precies dat is ook de bedoeling bij de G650, dus wat dat betreft niks nieuws onder de zon.

Onder de kap ligt de V12 met 630 pk en 1.000 Nm uit de G65 AMG, die Wouter al eens voor je aan de tand voelde. Verder is de Landaulet maar liefst 5,25 meter lang, 67 centimeter langer dan een normale G-klasse Wagon. De wielbasis groeide eveneens met 58 centimeter en zo te zien komt alle extra ruimte ten goede aan de passagiers achterin.

Diezelfde achterpassagiers kunnen met de een druk op de knop een glazen scherm tussen hen en de chauffeur omhoog laten poppen, voor nóg meer privacy kan het glas desgewenst ondoorzichtig worden gemaakt. Dat de massagestoelen achterin in de meest exotische standen kunnen worden ingesteld spreekt voor zich. Ook zitten er onder meer bekerhouders in die je beverage desgewenst verwarmen of juist koelen.

Op de beurs in Genève wordt de Mercedes-Maybach G650 Landaulet onthuld, men communiceert een marktintroductie in de herfst van dit jaar.