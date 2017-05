Officieel! De Skoda Karoq

Met SUV's kunnen fabrikanten tegenwoordig een hoop geld verdienen en dat hebben de Tsjechen als geen ander begrepen.

De Karoq is de kleine broer van de inmiddels bekende Kodiaq en zal de compact SUV-taart moeten delen met auto’s als de Seat Ateca. Qua uiterlijk is de nieuweling dan ook niet echt een verrassing. Deze opvolger van de Yeti is 4,38 meter lang, 1,84 meter breed en 1,60 meter hoog. Hij zit qua formaat trouwens tussen de VW Tiguan en de Seat Ateca in. Verder zal het je niet verbazen dat de wielbasis exact overeenkomt met die van de Ateca, aangezien beide auto’s op hetzelfde platform staan.

Onder de kap ligt een 1.0 TSI met 115 pk en 200 Nm of de nieuwe 1.5 TSI Evo met 150 pk. Die laatste versie is bovendien voorzien van cilinderuitschakeling. De kleinste benzineversie sprint naar 100 km/u in 10,6 tellen bij een top van 204 km/u. Het verbruik bedraagt 5,2 l/100 km. De daddy van de benzine uitvoeringen gaat in 8,4 seconden naar 100 km/u en geeft er bij 204 km/u de brui aan. Deze versie verbruikt 5,1 l/100 km.

Dieselen mag met een 1.6 TDI à 115 pk of een 2.0 TDI met 140 of 190 pk. Deze zelfontbranders komen met een handbak (zes verzetten) of zeventraps DSG. De 1.6 verbruikt 4,5 l/100 km en doet iets minder dan 11 seconden over de standaardsprint. De versie met 150 pk doet dat in 8,9 seconden en de grootste 2.0 in 7,8 tellen.

Velgen kunnen worden besteld tot 19 inch en er zijn maar liefst vier verschillende infotainmentsystemen beschikbaar. Verder kun je compleet uit je stekker met Gesture Control en zijn zaken als Emergency Assist, adaptieve cruise control, Blind Spot Assist, Front Assist en Lane Assist leverbaar. Ook kan het onderstel van e 1.5 TSI en de 2.0 TDI (beide vermogens) worden uitgerust met Dynamic Chassis Control. Hiermee kan de bestuurder kiezen uit de standen Normal, Sport, Eco, Individual en Snow. Die laatste is alleen te selecteren op de versies met AWD.

Aan ruimte geen gebrek in de Karoq. De auto beschikt over drie losse stoelen achterin die kunnen worden verschoven of verwijderd. De bagageruimte heeft een inhoud van 521 liter en is daarmee een toefje groter dan die van de Ateca. Met de stoelen omlaag past er 1.630 liter in, met de stoelen eruit zelfs 1.810 liter.

Nog voor het einde van het jaar moet de Karoq bij de Nederlandse dealer staan.