Officieel: MINI Cooper S E Countryman ALL4

De eerste MINI met een stekker staat dit jaar nog bij de dealer. Maar gaat dat nog wel een beetje leuk vooruit?

Vorig jaar oktober maakten ze bij MINI bekend dat er een plug-in variant ging komen van de Cooper S Countryman. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar verziekt die extra baggage in de vorm van een elektromotor niet het leuke speelse karakter van de Cooper S Countryman? Wel, op papier valt dat allemaal wel mee, al is het ding wat aan de zware kant geworden. De Cooper S Countryman ALL4 heeft 192 pk, 280 Nm aan koppel, sprint in 7,2 seconden naar de honderd en heeft een top van 222 km/u. Dit alles uit een tweeliter viercilinder.

De hybride variant is zelfs voor een gedeelte sneller! Het model krijgt een 1.5 driecilinder onder de kap in combinatie met een elektromotor. Dit brengt het systeemvermogen op 224 pk en 220 Nm. 0-100 is gedaan in 6,8 seconden met de Steptronic automaat. Opvallend genoeg reppen ze in het persbericht geen woord over de topsnelheid. Een blik in de brochure leert echter dat de top 198 km/u bedraagt. De gewone Cooper S Countryman ALL4 weegt 1585 kg, deze plug-in 1735 kg. Een ander nadeeltje is de verkleinde tankinhoud: van 51 liter naar 36 liter. MINI heeft de lithium-ion batterij onder de achterstoelen verstopt.

Het feit dat het een plug-in hybride betreft maakt de MINI op papier een zuinig autootje. De autofabrikant spreekt over een verbruik tussen de 2,1 l/100 km (49 gram CO2/km) en 2,3 l/100 km (52 gram CO2/km). Je kunt tot 125 km/u volledig elektrisch rijden. De actieradius bedraagt 40 kilometer. Het opladen van de accu neemt zo’n twee á drie uur in beslag. De MINI Cooper S E Countryman ALL4 staat eind juni bij de dealer. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.