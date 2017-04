Oh nee! De Wall of Champions is niet meer

Het circuit Gilles Villeneuve in Montréal wordt aangepast aan de nieuwe F1-auto's. Dat heeft helemaal een vervelende consequentie.

De mooiste attractie aan dit circuit was toch wel de Wall of Champions, een muur die vlak naast de exit van de laatste chicane op het circuit ligt. Menig coureur heeft hier een auto kort gereden en het beton was altijd goed voor spannende momentjes.

Het materiaal waar dit jaar mee wordt geracet, breder en sneller, noopte de organisatie tot het aanpassen van enkele veiligheidsvoorzieningen langs de baan. Zo werden bandenstapels en vangrails vervangen door zogeheten TecPro barriers die beter in staat zijn om klappen op te vangen, maar ook de Wall of Champions moest eraan te geloven.

De muur krijgt een andere hoek omdat het gevaarte volgens de FIA te gevaarlijk zou zijn. Het is dus effe afwachten hoe het in de praktijk allemaal uitpakt, maar duidelijk is dat de laatste chicane op het circuit vanaf nu een stukkie minder lastig wordt.

Goed om te weten: de GP van Canada vindt plaats van 9 tot en met 11 juni. Een extra reden om deze race goed in de gaten te houden is dat Renault er naar verluidt met een nieuwe motor op de proppen komt.