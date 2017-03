Overname PSA-Opel: what’s next?

Gaat de overname van PSA zorgen voor een kettingreactie? De hoge heren doen een boekje open.

Een wijs man zei eens: “In de toekomst zijn er nog maar vijf grote autoconcerns over. En Morgan, uiteraard.” Het lijkt er nu wel een beetje naartoe te gaan. Om competitief te zijn moet je wel samenwerken. Dus op het moment dat merken verkocht en gekocht gaan worden, kan dat zorgen voor een kettingreactie.

Dat laatste stelt Carlos Taveres, CEO van Groupe PSA (Peugeot Société Anonime). Tavares is lekker bezig op dit moment. De deal met General Motors om Opel (en dus ook Vauxhall) over te nemen is net rond en op dit moment is hij bezig om Proton Holdings over te nemen. Voor PSA zou dit betekenen dat de verkopen in Zuid-Oost Azië enorm kunnen stijgen.

Concullega Carlos Ghosn (Renault-Nissan) is erg blij met de overname. Naar eigen zeggen is hij een groot voorstander van consolidatie. De samenwerking tussen Renault en Nissan is nu al weer 17 jaar geleden begonnen en op dit moment wordt Mitsubishi toegevoegd. Volgens Ghosn is het vooral belangrijk om slim samen te werken, alleen veel verkopen is niet de sleutel tot succes. “Het delen van onderdelen en technologiën is vele malen belangrijker”, aldus de eindbaas.

Maar de leukste uitspraken komen uiteraard van Sergio Marchionne. De overname van Opel door PSA zorgt ervoor dat hij nog meer concurrentie heeft te vrezen in Europa, waar FCA het behoorlijk dramatisch doet met een marktaandeel van 6,6%. Marchionne heeft geprobeerd om FCA met GM te fuseren, maar die deal werd afgeketst.

“Ik sluit niets uit. Sterker nog, misschien moeten we nog een keer bij GM aankloppen. Of bij een ander concern. Zolang FCA er maar bij gebaat is.” Marchionne stelt dat een samenvoeging van GM en FCA het waard is om na te streven, maar beseft dat GM minder interesse heeft, nu The General nauwelijks meer rol van betekenis speelt in Europa.

Grote baas van General Motors, Dan Ammann is heel duidelijk over de avances van Ome Sergio: “We hadden destijds geen interesse en we hebben nu nog minder interesse.” Klare taal en keiharde woorden voor onze favoriete coltrui-drager.

Marchionne, niet voor één gat te vangen, richt zijn pijlen op de Volkswagen Group. Eind jaren 90 kreeg het merk last van ‘aankoperitus’ en kocht in recordtijd merken als Bugatti, Lamborghini, Cosworth, Bentley, Ducati en Scania op. Marchionne hoopt dat VW komt aankloppen: “Voor VW kan het wel degelijk zin hebben om met ons te praten. De overname van Opel door PSA is voor VW de grootste bedreiging.” Door de overname is Groupe PSA nu ineens de nummer 2 van Europa, vlak achter de Wolfsburgers.

Op zich zou het ook geen verkeerde move kunnen zijn: VW heeft het lastig in de VS en FCA heeft te weinig afzet in Azië. Een reactie van Matthias Müller verschaft duidelijkheid: “We zijn niet bereid om te praten. Op dit moment heeft VW andere zorgen.” Met die laatste zin doelt Müller ongetwijfeld op Dieselgate. (Via: Automotive News Europe)