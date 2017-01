Ai, Manor wil nieuw F1 seizoen beginnen met oude auto

Als het aan Manor ligt poetsen ze de oude MRT05 nog een paar keer op om mee te doen aan de eerste drie races van het jaar.

De laatste stuptrekkingen van een noodlijdend F1 team? Alles wijst in ieder geval wel in die richting. Dat Manor in zwaar weer verkeert weten we al een tijdje. Vorig jaar al was de Russische geldkraan die het team voorheen net van voldoende Roebels voorzag om in leven te blijven officieel dichtgedraaid en moest het team verder als Manor zonder Marussia.

Onder de nieuwe bazen zaten echter geen miljardairs. Hoewel Gene Haas het tegendeel probeert te bewijzen met zijn vermogen van 250 milli, betekent dat doorgaans dat je niet kapitaal krachtig genoeg bent om een F1-team te dragen. Het team van Manor blijkt daarop geen uitzondering te zijn. Het team hangt aan een zijden draadje en is naarstig op zoek naar nieuwe rijke cowboys om een doorstart te maken.

Die zoektocht verloopt echter uiterst moeizaam. Enige tijd werd er volgens Auto-Motor-und-Sport gepraat met een Aziatisch consortium. Maar het woord consortium voorspeld eigenlijk al niet veel goeds, want het houdt meestal in dat meerdere mensen hun geld bij elkaar moeten gooien om het kostenplaatje rond te krijgen. Voor een F1-team in de achterhoede heb je iemand nodig die jarenlang miljoenenverliezen wil en kan aanzuiveren in de hoop dat het team ooit goed genoeg wordt om vooraan mee te doen. Een dagdromer met een joekel van een portemonnee dus.

Texaan Tavo Helmond Hellmund haalde de F1 terug naar Amerika en heeft een geschat vermogen van een klein miljard. Zodoende leek hij perfect in het plaatje te passen. In de winter van 2015 was hij zelfs ook al in beeld als potentiële nieuwe eigenaar van het team. Maar net als destijds zijn gesprekken met hem ook dit jaar naar verluidt afgeketst.

Zo wordt de situatie steeds penibeler voor Manor. Ondertussen zag het coureur Wehrlein al overstappen naar Sauber en ook enkele andere medewerkers met een minder hoog profiel hebben het schip inmiddels verlaten. Sommigen van hen vonden bijvoorbeeld emplooi bij de teams van Renault en Toro Rosso. In een poging om meer tijd te kopen om een nieuwe investeerder te zoeken, heeft het team nu een verzoek ingediend bij de FIA om de eerste drie races van het jaar te starten met de bolide van vorig jaar. Teams die ingeschreven zijn voor het kampioenschap zijn namelijk in principe verplicht met twee auto’s aan de start te verschijnen. Doen ze dat niet kan Bernie de inschrijving opfrommelen en in de prullenbak gooien. In dat geval verliest Manor een groot deel van de nog resterende waarde.

Nou zijn teams in het verleden wel eens vaker het seizoen gestart met een oude auto. Ferrari deed het zelfs in jaren dat ze alsnog kampioen werden met Schumacher. Maar tenzij je onder een steen geleefd hebt, weet je dat er nog al wat staat te veranderen in de F1 anno 2017. De auto’s worden daardoor onder andere veel sneller.

Voor zover Manor toch al niet voor spek en bonen meedeed, zou dat dus nog een geheel andere dimensie krijgen als ze met hun oude ros de nieuwe raspaardjes van de concurrentie trachten bij te houden. Nu de 107 procent regel weer in ere hersteld is, lijkt het dan ook alleen om een theoretisch verhaal te gaan. Voor de vorm op zaterdag een rondje rijden, zonder enige kans om je daadwerkelijk te kwalificeren.

Het roept herinneringen op aan de vervlogen dagen van pre-kwalificaties en inmiddels legendarisch geworden kneuzenteams van vroeger. Het is echter bekend dat dit soort gepruts een doorn in het oog van Bernie is. Hij wil dat de F1 alleen geassocieerd wordt met sport en technologie op het hoogste niveau. Gelukszoekers en armoedzaaiers moeten wat hem betreft maar meedoen aan de junkyard-race.

Voordat Manor haar zin krijgt moeten behalve de FIA overigens ook alle andere tien teams akkoord gaan met het voorstel. De kans dat het daadwerkelijk gebeurt lijkt daarmee niet heel groot. Zodoende lijkt het er steeds sterker op dat er in Australië maar 20 auto’s aan de start verschijnen. Geen ramp, maar mochten teams als Sauber en Force India ook nog omvallen, heeft die arme Max nog maar 15 tegenstanders over om in te halen…