Pik deze Porsche voor een miljoentje op in Limburg

Krijg je nog een paar K wisselgeld ook!

Deze beauty in de kleur Seal Grey kan natuurlijk alleen maar de legendarische Carrera GT zijn. De waarde van deze supercar lijkt behoorlijk stabiel, want ook dit exemplaar staat voor een vraagprijs van rond het miljoen te koop. Om precies te zijn: voor 975.000 euro ben jij de nieuwe eigenaar van deze fraaie bak met schreeuwende V10.

Bovendien is dit niet zomaar een Carrera GT, want het gaat om nummer 1258 van in totaal 1270 stuks. Bovendien zit er een nieuwe koppeling in en dankzij de review van Casper weten we dat dat het zwakke puntje van de Carrera GT is. Rustig terugkijken kan HIER.

Dat van het wisselgeld klopt trouwens niet helemaal, als je de auto op Nederlands kenteken wil zetten. De Porker staat momenteel nog geregistreerd in Duitsland. Wie gele platen wil zal nog een paar euro aan BPM moeten aftikken. Wie in deze markt shopt heeft waarschijnlijk maling aan een paar euro meer of minder, we vermelden het er alleen maar even bij.

De koper krijgt in elk geval een puntgave Porsche met 15.000 km op de teller. De V10 levert 612 pk en een geluid waar je bang van wordt. Bovendien is deze occasion voorzien van een liftkit, dus drempels en andere burgerlijke zaken zijn geen enkel probleem. Nieuwsgierig geworden? De advertentie check je hier.

Dank voor alle tips!