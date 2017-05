Pirelli geeft Mercedes flinke sneer na GP van Monaco

De GP van Monaco was opzienbarend en dan vooral omdat Mercedes voor het eerst in jaren niet echt een vuist kon maken tegen de concurrentie. Een bandenissue zou hieraan ten grondslag liggen, maar van vals spelen en Italiaanse onderonsjes wil Pirelli niks weten.

Toto Wolff heeft na de race in het Prinsdom gezegd dat het volgens hem een “Italian mystery” is dat Ferrari wél met de nieuwe Pirelli’s overweg kan en Mercedes vooralsnog niet of in elk geval minder goed. Zoals bekend hebben de banden een vrij beperkte operating window. Een klein temperatuurverschil kan er al toe leiden dat de grip afneemt, terwijl het rubber harder slijt. Wie de banden het beste op temperatuur kan houden heeft dus ook de beste papieren voor de race of misschien wel voor het kampioenschap.

Pirelli-capo Marco Tronchetti Provera heeft gisteravond op de Italiaanse televisie z’n zegje gedaan over de kwestie:

“The tyres are the same for everyone. Perhaps Mercedes, have been used to lots of success and now face an uphill task, but they will come back. However, with engineers that have worked like a team, Ferrari has done something that no-one expected. You have to give them credit and you have to be satisfied by the work of an Italian team.”