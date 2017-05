Porsche gaat Tesla stalken

De Duitsers kunnen simpelweg niet wegblijven van de Amerikaanse stroomliefhebber.

Persbureau Reuters meldt namelijk dat Porsche heel dicht in de buurt van Tesla gaat wonen in Silicon Valley. Deze regio in de Amerikaanse staat California staat sinds de jaren ’70 bekend als de beste moestuin voor nieuwe technologie in Amerika. Het ‘Silicon’ in de naam slaat in dit geval dan ook niet op het favoriete materiaal van de ‘Real Housewives of Beverly Hills’, maar op het spul waar computer-chips van worden gemaakt. Naast Tesla zijn bijvoorbeeld ook Apple, Google en Facebook in de regio gevestigd. De vallei is zeg maar het Eindhoven van de States.

In het verleden gnuifde Porsche nog over de producten van Tesla. Inmiddels zijn ze kennelijk toch zo ongerust om de technologie-boot te missen dat ze het nodig vinden 100 werknemers naar de thuisbasis van de Amerikanen te sturen. De werknemers gaan werken voor Porsche Digital. De bedoeling lijkt vooral te zijn om een beetje te gaan netwerken met andere partijen in de omgeving. Op die manier kunnen hopen ze op tijd te kunnen identificeren in welke nieuwe technologieën er geïnvesteerd moet worden. Porsche Digital heeft tot op heden één andere vestiging in het Duitse Ludwigsburg.