Radio DJ Mattie verraadt zijn mattie voor een Tesla

Als je wel eens naar de radio luistert ben je waarschijnlijk wel bekend met het duo Mattie en Wietze. Maar het duo is naar verluidt geen duo meer.

Mattie heeft namelijk een roestige dolk in Wietze’s rug gestoken in ruil voor een Tesla en een zwik zilverlingen. Dit schokkende nieuws is afkomstig van kwaliteitspublicatie De Telegraaf. De splitsing van het radio-duo is opvallend omdat zij bij wijze van stunt (hearbait?) onlangs nog een hele week met handboeien aan elkaar geketend doorbrachten. Of nou ja, misschien is dat wel wat Mattie uiteindelijk heeft doen beslissen in zijn eentje verder te willen gaan, wie weet.

Wietze kwam er al eerder achter dat Mattie achter zijn rug om in gesprek was met Qmusic om als solo-act door te gaan, maar toen hij zijn maat daar op aansprak zei deze dat de twee toch maar samen door moesten gaan als duo bij Sky Radio. Doch ondanks deze zalvende woorden heeft Mattie in het geniep de onderhandelingen met Qmusic toch doorgezet. Met succes, want naar verluidt is de kogel nu door de kerk. Mattie heeft namelijk een contract bij Qmusic getekend voor 600.000 Euro per jaar plus zijn droomauto: een hagelnieuwe Tesla. Zou Mattie wel weten dat Qmusic sowieso graag Tesla’s weggeeft?.

Later vanavond komt het radiostation met een statement naar buiten over de kwestie. Daaruit zal wellicht blijken of mattie voor de Model S (rijtest) is gegaan, of misschien toch voor de Model X (rijtest).