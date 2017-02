Skoda geeft de Octavia RS extra pk’s!

Dat wordt Šmullen.

In de aanloop naar Genève regent het bijna letterlijk nieuws. Vandaag blaast de Tsjechische tak van VAG een partijtje mee met de Octavia RS 245, die inderdaad goed is voor 245 pk afkomstig uit een 2.0 TSI gekoppeld aan een 7-traps DSG of een zesbak. 0-100 km/u is achter de rug in 6,6 tellen en bij 250 km/u is het feestje weer voorbij. Voor wie het even kwijt is: deze RS 245 heeft 15 pk’s meer dan de reguliere RS. Geen al te groot verschil, maar volgens Skoda is het de moeite waard.

Het front is sinds de recente facelift nog steeds even wennen, maar de RS 245 ligt wel mooi 14 mm lager bij de weg dan een normale Octavia. Bovendien nam de spoorbreedte met bijna 4 centimeter toe en krijgt deze versie een uitlaat met een pittige klank. Nederlandse prijzen zijn op moment van schrijven nog niet bekend.