Skoda Kodiaq: vanafprijs veel scherper dan gedacht

Gedacht werd dat de Kodiaq rond de 31 à 32 mille zou starten, maar niets is minder waar.

Aangezien de Skoda Kodiaq (rijtest) een stuk groter en ruimer is dan de standaard Tiguan, was de verwachting dat de vanafprijs ook iets hoger zou komen te liggen. Niets blijkt minder waar, want voor de Tiguan moet je minimaal 29.691 euro aan de dealer overhandigen, terwijl een Skoda Kodiaq al vanaf 28.990 euro mee naar huis mag.

Voor dat geld krijg je een 1.4 TSI met 125 pk (92 kW) met handgeschakelde zesbak en tweewielaandrijving. Dieselen kan vanaf 41.150 euro voor de 2.0 TDI Greentech met 150 pk en zeventraps DSG. Onderstaand alle vanafprijzen, waarbij afleverkosten alsmede een tweetal lifehammers bij de prijs zijn inbegrepen. Een derde zitrij is te bestellen tegen een meerprijs van 890 euro.

Motor Trans. Uitv. Prijs 1.4 TSI 92 kW H (6) Active € 28.990,- 1.4 TSI 92 kW H (6) Ambition € 31.130,- 1.4 TSI 92 kW H (6) Style € 33.330,- 1.4 TSI 110 kW DSG (6) Ambition € 35.430,- 1.4 TSI 110 kW DSG (6) Style € 37.630,- 1.4 TSI 110 kW H (6) 4x4 Ambition € 35.830,- 1.4 TSI 110 kW H (6) 4x4 Style € 38.030,- 1.4 TSI 110 kW DSG (6) 4x4 Ambition € 38.030,- 1.4 TSI 110 kW DSG (6) 4x4 Style € 40.230,- 2.0 TSI 132 kW DSG (7) 4x4 Style € 43.690,- 2.0TDI 110 kW DSG (7) Ambition € 41.150,- 2.0TDI 110 kW DSG (7) Style € 43.350,- 2.0TDI 110 kW H (6) 4x4 Ambition € 41.550,- 2.0TDI 110 kW H (6) 4x4 Style € 43.750,- 2.0 TDI 140 kW DSG (7) 4x4 Style € 49.550,-

Tegelijk met bovenstaande uitvoeringen, komt Skoda ook met voor de leaserijder interessante Business-uitvoeringen. Deze zijn leverbaar van alle Ambition- en Style-uitrustingsniveaus en hebben een meerprijs van 1900 tot 2600 euro. Deze uitvoeringen krijgen onder andere grotere velgen, parkeersensoren, uitgebreidere navigatie en climatecontrol mee.

Je kunt de Skodiaq per direct bestellen bij de dealer, de eerste exemplaren zullen in maart 2017 worden uitgeleverd.