Special: Peugeot 607

Op papier een winnaar. Qua verkopen een tobber. Het verhaal van miskend talent.

Prestigieus, luxe, prijzig en Frans. Een gouden combinatie op het gebied van kazen, wijnen, haute couture en juwelen. Als het om auto’s gaat, dan is deze combinatie echter minder geslaagd. Tegenwoordig hebben de Franse fabrikanten al de grootste moeite mee om hun D-segment auto’s te slijten, laat staan dat ze een E-segment auto op de markt durven te brengen. Als er geen Duitse badge (of Zweedse) op staat ben je bij voorbaat kansloos. Dat is natuurlijk hartstikke zonde, want een grote Franse auto heeft absoluut zijn kwaliteiten.

In de jaren ’80 lukte het nog om grote auto’s te slijten. Denk aan auto’s als de Renault 25, Peugeot 504 en Citroen CX. Grote, charmante berlines met karrevrachten karakter, grenzeloos comfort en meterslang velours. In de jaren ’90 was de trend voor Duits in het E-segment al straf ingezet. De Citroen XM was bijzonder onsuccesvol en de Renault Safrane deed het niet veel beter. Maar de meest anonieme auto was nog wel de Peugeot 605. Dit was gewoon een hele grote Franse auto. Het lijnenspel van Pininfarina was eigenlijk veel te subtiel om een statement te maken.

Dit wil niet zeggen dat Peugeot het niet goed deed in de jaren ’90. Integendeel! Alle modellen, op de 605 na, waren zo ongeveer de top van hun klasse als het ging om rijkwaliteiten, design en value for money. Om succesvol het nieuwe millennium in te gaan wilde Peugeot een nieuwe designrichting op gaan. Normaliter werkte het merk nauw samen met Pininfarina, maar het was de bedoeling dat Peugeot zijn eigen designafdeling ging raadplegen.

Wat is nu een betere vaandeldrager van een nieuw design dan een topmodel? Peugeot wist dat het een bijzonder lastig verhaal zou worden. Daarom werd gekozen voor een veel expressiever design. Waar Citroen en Renault graag gebruik maken van de vijfdeurs-hatchback lay-out, koos Peugeot bewust voor een duidelijke sedan-lijn met vier deuren en een hele grote kofferbak. Het resultaat was de Peugeot 607.

In technisch opzicht was de auto gelijk aan de Peugeot 605. Het onderstel was krek eender. Dat hoefde geen probleem te zijn: de onderstellen van Peugeot waren destijds bijzonder goed. Veel comfort, maar voldoende scherpte. Zacht zonder deinerig te zijn. En voor de enthousiasteling: ze kenden niet veel onderstuur. Sterker nog, met abrupt gas-los in bochten wilde de kont nog wel eens omkomen! Dat gold ook voor de Peugeot 607. Peugeot was eigenlijk een beetje doorgeslagen. Je kon de 607 makkelijker dwars krijgen dan een BMW 5 Serie, terwijl de auto comfortabeler was dan een Mercedes E-Klasse. Dat er grenzen zijn aan de wetten van de natuurkunde werd snel en pijnlijk duidelijk.

De Peugeot 607 bleek namelijk instabieler dan een Griekse minderheidscoalitie. In extreme omstandigheden kon de auto gevaarlijke trekken vertonen. Heftig overstuur, tot zelfs 607’s die op twee wielen de eland-test deden. Mercedes-Benz (A-Klasse), Smart (City Coupé) en Audi (TT) hadden net enorme schandalen achter de rug met wankele wagens. Ondanks dat de Peugeot 605 al uit productie genomen was, besloot de directie van PSA dat het zaak was de 607 helemaal veilig te maken en de lancering uit te stellen.

Eind 2001 was het dan zover: de 607 arriveerde bij de Peugeot dealers. Er was keuze uit vijf motoren. Qua benzineaggregaten kon je kiezen uit een 2.0 4-cilinder (136 pk), 2.2 4-cilinder (160 pk) en zelfs een heuse V6 (204 pk). Maar net als bij een Frans restaurant moet je vragen naar de specialiteiten. Want als Peugeot ergens goed in was, was het wel dieselmotoren bouwen. Er was keuze tussen een 2.0 HDI (110 pk) en 2.2 HDI (136 pk). Dat waren toen aardige waardes voor een dieselmotor, maar de cijfers waren niet de forte van de Peugeot diesels. De HDI had namelijk manieren, in tegenstelling tot veel diesels in die tijd. Het koppel kwam er geleidelijk in. De geluidsproductie viel heel erg mee en de loop was soepel. Het zachtjes fluiten van de turbo was zelfs aangenaam.

Uiteraard werd de 607 totaal niet begrepen door de autopers, of het kopende publiek. Ondanks best gunstige prijzen (35 mille voor de instap benzine en 55 mille voor een volgepakte V6) bleek de auto lastig te verkopen. Dat is jammer, want daardoor zijn een paar projecten van Peugeot geannuleerd in de conceptfase.

Een model dat overduidelijk niet uit de conceptfase zou komen was de Peugeot 607 Feline Concept. Deze studie was er voornamelijk om laten zien wat de dames en heren van de ontwerpafdeling voor elkaar konden krijgen. De Feline had een bijzondere layout. De motor lag niet overdwars in het vooronder, maar in lengte. Via een handgeschakelde 5-bak werden de voorwielen aangedreven. De prestaties zijn niet bekend, maar de Feline moet een snelle auto zijn geweest, het leeggewicht lag rond de 875 Kg.

Ok, echt levensvatbaar was de 607 Feline concept niet (enkel de naam ‘Feline’ heeft het gered voor complete en rappe uitvoeringen van bijvoorbeeld de 307). Dat gold niet voor het volgende project. Peugeot was net begonnen met de 206 CC en die auto bleek een regelrecht schot in de roos. Zeker in de eerste paar jaren was die auto niet aan te slepen. In samenwerking met Heuliez ging Peugeot aan de slag met een wel heel prestigieus project. Jaren voordat Maybach aan een Landaulet dacht, had Peugeot al een voorbode voor dit type auto. Het resultaat heette de Peugeot 607 Paladine.

De 607 werd verlengd tot meer dan 5 meter lengte. De auto leek in gesloten toestand gewoon op een 607, maar dan langer. Maar het achterste gedeelte kon in delen opengeklapt worden. Ondanks dat het een concept was, werkte alles naar behoren. Het interieur was uiteraard super-de-luxe, met dank aan Hermès. De 607 Paladine zou de enige concept ter wereld zijn die een heuse facelift heeft gekregen. De auto werd namelijk uit het museum gehaald om te dienen als vervoer voor Nicholas Sarkozy. Deze socialistische beroeps-schuinmarcheerder werd in 2007 gekozen tot President der Slakkeneters. Voor de inauguratie was een bijzondere auto nodig.

Maar de gaafste studie naar een bijzondere 607 was de Peugeot 607 Pescarolo. Deze zag in 2002 het levenslicht. Het idee was om een soort BMW M5 concurrent van de Peugeot 607 te maken. Dat dat natuurlijk een kansloze exercitie zou blijken is evident, maar dat is niet echt van belang. Het was namelijk een smaakvolle en decent dikke sportsedan. De wielen waren met 19” bizar groot voor die tijd. De bumpers waren lekker dik aangezet en de auto stond een stuk lager.

In het interieur was het ook duidelijk dat het een topmodel betrof. De 607 kreeg zowaar sportstoelen met geperforeerd leder. Niet alleen het materiaal was fraai, de kleur eveneens. Het hele interieur werd bekleed met donkerrood leder. Zelfs het dashboard werd op Franse wijze met leder bekleed. Dat betekent lappen leder, niet zo strak getrokken als bij veel Duitse auto’s, maar juist met een ‘rouche’. Precies zoals het heurt.

Maar de pièce de résistance van de 607 Pescarolo was de motor. Iedereen kent de E28 M5 wel. Een reguliere BMW 5 Serie met de motor van een raceauto. Dat was destijds een schot in de roos. Zou Peugeot hetzelfde kunnen doen? In die jaren was Audi weliswaar oppermachtig, maar de Duitsers hadden het toch verdomd lastig met het team van Pescarolo. De voormalig coureur runde een LMP team en niet onverdienstelijk. Ondanks dat het geen fabrieksteam was, wisten ze het de Audi’s flink lastig te maken. De V6 twin-turbo motor van deze prototype racer werd in het vooronder van de 607 Pescarolo gelepeld.

In racetrim was het blok goed voor een door restrictor begrensd 550 pk. Dat was iets te veel van het goede, waardoor de motor werd terug-getuned naar een meer comfortabele 400 pk. In principe had de 607 Pescarolo alles in zich om een winnaar te worden. Peugeot stond alleen voor een lastige keuze. De 400 pk sterke motor was gekoppeld aan een Tiptronic ‘system Porsche’ automaat met vier verzetten. Nog een nadeel was dat alleen de voorwielen werden aangedreven. Zelfs anno 2017 is 400 pk op enkel de voorwielen een hele opgave.

Dat is precies de reden waarom de 607 Pescarolo er nooit is gekomen. In principe zou deze auto vierwielaandrijving moeten krijgen om het vermogen kwijt te kunnen. Daarnaast moest er een nieuwe transmissie komen om competitief te zijn. Kijkend naar de concurrentie zou de Peugeot het zwaar krijgen. Denk aan de BMW M5 (400pk, RWD), Jaguar S-Type R (400 pk, RWD) Audi RS6 (450 pk, AWD) en Mercedes E55 AMG (476 pk, RWD). De 607 Pescarolo zou bij voorbaat kansloos zijn geweest. Vergeet niet dat de Renault Safrane Baccara Biturbo ook al niet zo’n succes was en en goede voorbode van wat Peugeot kon verwachten.

Peugeot was realistisch en richtte zich op de facelift van de 607. Normaliter is een facelift niet heel erg belangrijk. Iets strakkere bumpers, nieuwe kleurtjes en wielen en een paar kleine wijzigingen in het interieur zijn veelal voldoende. Maar Peugeot was gebrand om de 607 daadwerkelijk te verbeteren.

Ondanks dat er niet veel mis was met het uiterlijk, was de facelift een welkome. De chromen strips gaven de auto een veel chiquer voorkomen. De mistlampen waren nu veel geprononceerder en samen met de in carrosseriekleur meegenoten bumpers was het ontwerp nu helemaal af. In combinatie met de nieuwe 18” 5-arm velgen was de 607 zowaar een mooie auto.

Ook het interieur kreeg een welkome upgrade. Er waren meer leerkleuren leverbaar. Het navigatiesysteem werd ernstig verbeterd. De gebruikte materialen waren al van grote klasse, maar in het facelift-model was het nog ietsjes beter. Met name dankzij de alu-afwerking kreeg het interieur een moderner voorkomen.

Maar de grootste wijzigingen waren te bemerken in het vooronder. De benzinemotoren bleven min of meer ongewijzigd, maar de 607 was bij uitstek een auto om te rijden met Dieselmotor. De 2.0 HDI kreeg 16 kleppen in plaats van 8 (nu 136 pk) en later maakte de 2.2 zijn rentree, ditmaal met 170 pk. Maar geheel in lijn met de Pescarolo was de beste variant een V6 met twee turbo’s. In dit geval de 2.7 HDI. Het vermogen bedroeg een gezonde 204 pk terwijl het koppel een niet misselijkmakende 440 Nm was. Daarmee was de snelste productie 607 een diesel. Met name de tussenacceleraties waren indrukwekkend.

Met de facelift zag Heuliez zich genoodzaakt om toch nog met een voorstel te komen voor een bijzondere variant. Om te laten zien wat hun visie was op De Ultieme Peugeot 607 maakte het een waanzinnig geslaagde coupe variant. Dit behoeft enige uitleg. Een coupé versie is vaak de sportieve keuze. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Denk aan de Bentley Continental, Cadillac Eldorado TC of Mercedes CL. Uiterst stijlvolle en waanzinnig relaxte Gran Tourers.

Het was niet zozeer een 607 met twee deuren minder. Zowel het voor-,zij- en achteraanzicht waren wezenlijk anders. En met anders bedoelen we bloedmooi. Het was een zeer gracieuze coupé. Stijlvol, klasseriijk en verfijnd. Precies wat je écht wilt. Gezien het uiterst beperkte succes van de 607 heeft ook deze variant geen kans gekregen.

Dat is een grote zonde. Want een apart stukje van de automarkt verdween met de 607. Namelijk die van de pretentieloze Franse lange-afstands limousine. Een betaalbare topsedan met uitstekende kwaliteiten. Uiteraard waren de Duitsers veel te sterk. In 2011 liepen de laatste tientallen exemplaren van de band. Officieel werd de 607 opgevolgd door de 508, die ook de 407 moest vervangen. Maar dat was marketing blabla. De 607 zal de annalen in gaan als de laatste grootste sedan van Peugeot. Het merk dat bijzonder succesvol was met dit type auto. Het probleem was voornamelijk dat de wensen en eisen in deze klasse aan verandering onderhevig waren. Subliem comfort, een rijke standaarduitrusting en een chique voorkomen waren niet voldoende. Zonde. Want de 607 boodt het in overvloed.