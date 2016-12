Suzuki Swift officieel onthuld

Maar waarom zit het stuur aan de verkeerde kant?

In Japan is de nieuwe Suzuki Swift onthuld, dus voor de Nederlandse versie mag je de plaatjes van het interieur in je hoofd even spiegelen. Maar dit is ‘m echt, Suzuki’s nieuwe stadsrakker die we ook in Nederland veel zullen gaan zien rijden. De Swift is hier namelijk behoorlijk populair, mede omdat het altijd een leuk uitziend en redelijk sportief rijdend wagentje is gebleken.

Omdat we nog geen officiƫle persinformatie hebben voor de Europese markt zullen we het even moeten doen met de details voor de Japanse versie, die beschikbaar zal zijn met twee motoren. Een 1.0 Boosterjet driecilinder met turbo die goed is voor 102 pk en 150 Nm koppel, die gekoppeld is aan een zestraps automaat. Ook komt er een 1.2 Dualjet atmosferische viercilinder met 91 pk en 118 Nm koppel, welke gecombineerd wordt met een vijfbak handgeschakeld of een CVT. In Japan wordt het turboblokje alleen leverbaar op de RSt, het topmodel uit de Swift-range.

Ook komt er een mild-hybrid variant op de markt in Japan, die de atmosferische viercilinder combineert met een 3,1 pk en 50 Nm leverend elektromotortje. Deze ondersteunt de 1.2 viercilinder bij het optrekken en regenereert bij remmen op de motor. De auto heeft een eigen lithium ion batterij en is alleen leverbaar in combinatie met de CVT en naar keuze twee- of vierwielaandrijving. Een theoretisch verbruik van 27,4 kilometer per liter zou haalbaar zijn met de voorwielaandrijver.

Rijplezier lijkt in de nieuwe Swift wederom mogelijk, met een gewicht vanaf 840 kilogram dankzij het volledige nieuwe Heartect platform. Het uiterlijk kenden we al een beetje, nadat er recent wat plaatjes gelekt werden. Het is een doorontwikkeling van het vorige model, waarbij vooral opvalt dat het interieur een stuk zakelijker en netter geworden lijkt. Afhankelijk van de gekozen uitvoeringen zijn Android Auto en Apple Carplay leverbaar in de nieuwe Swift. Standaard is de Swift bovendien veiliger, met voortaan ABS, ESP en zes airbags voor alle auto’s. Optioneel zijn zelfs lane-assit, autonome noodstops en adaptive cruise control leverbaar.