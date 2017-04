Te koop: Audi RS6 (C6) met 810 pk

De V10 onder de kap is stevig opgekieteld.

Voordat downsizing en turbo’s ingeburgerd raakten in de klasse der übermobielen, had de RS6 (net als de M5 E60) nog een dikke V10 onder de kap. Dit specifieke exemplaar slaat een mooie brug tussen “voor” en “na” de turbo. De V10 kreeg namelijk twee van die dingen en dat resulteert in een vermogen van 810 pk.

De tuning kwam voor rekening van MTM en voor een vrije adem zorgen de orgelpijpen van Milltek, uiteraard zonder katalysators. Volgens de verkoper is de Audi ondanks het monsterlijke vermogen nog steeds goed bruikbaar op de weg. Doe jezelf en anderen een lol en probeer dat liever uit op een rustige weg of beter nog: in Duitsland.

Overigens is deze kar afkomstig van de eerste Zweedse eigenaar, zijn alle onderhoudsboekjes aanwezig en zitten er zelfs vier nieuwe banden én remschijven en -blokken op. Voor wie benieuwd is: de standaard RS6 C6 was goed voor 580 pk en 650 Nm, waarmee een 0-100 sprint in 4,5 tellen passé was.

Een zoekrondje bij de boys van MTM leert dat de aanpassingen aan het blok alleen al een kleine 32.000 euro kostten. Het koppel steeg bovendien naar 920 Nm, dus het kan zijn dat de bandenboer ineens wel héél vriendelijk naar je glimlacht.

Voor 44.950 euro is al dat moois van jou. De Audi heeft bovendien slechts 127.851 km achter de rug. We hadden trouwens graag een fotootje van de motor zelf gezien, maar dat ligt vast aan ons.