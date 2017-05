Te koop: NL’se villa met ondergrondse parkeergarage

De garage is gevuld met een aantal klassiekers.

Er staat weer een zeer sappige villa te koop in Het Gooi. Voor ruim vijf miljoen euro krijg je de sleutels van een landhuis in Blaricum. De woning stamt uit 2006 en heeft onder andere een zwembad, negen kamers en natuurlijk het allerbelangrijkste: een puike garage.

De garage begeeft zich onder het huis en er kunnen meerdere voertuigen worden gestald. Op de foto’s zien we een paar klassiekers en wat tweewielers. De ruimte begeeft zich naast de ingang van het huis. Volgens de advertentie moet je er ongeveer 10 auto’s kunnen stallen. Heb je ook minder spannende auto’s in het bezit, dan kunnen deze op het terrein worden geparkeerd. Dankzij een ruime oprit is er voldoende plek voor de nodige bolides.

De precieze vraagprijs van het huis bedraagt 5.395.000 euro. De woning begeeft zich op loofafstand van het centrum van Blaricum en Laren. Geïnteresseerden kunnen de advertentie hier bekijken.