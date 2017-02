Techniek: waarom de extra spoiler van Ferrari legaal is

Voor nu dan tenminste. Totdat de FIA 'm alsnog snoeihard in de ban doet.

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat eerder op de dag de nieuwe rode godin onthuld is. Met de SF70H moeten Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel eindelijk weer overwinningen gaan pakken en liefst natuurlijk de titel. Direct opvallend aan de auto is dat deze weer een beetje roder is geworden en minder wit. Maar ook het extra vleugeltje dat ontspruit aan de achterkant van de haaienvin greep onze aandacht. Mercedes heeft overigens eveneens iets dergelijks op haar nieuwe W08, doch dat valt minder op omdat ‘ie zwart is.

Maar mag dat eigenlijk wel, zo’n extra vleugel? In het verleden hebben allerlei F1 teams geprobeerd om extra achtervleugel(s) op hun auto’s te schroeven. Toen de spoiler net geïntroduceerd was, werd deze al rap komisch hoog op de auto’s gezet. Later gingen teams ook aan de slag met twee vleugels achter elkaar. Kijk maar eens naar Gilles Villeneuve die in 1982 de straten van Long Beach onveilig maakte met deze contraptie achterop zijn 162 C2. Villeneuve eindigde op het podium, maar werd na de race gediskwalificeerd vanwege een illegale achtervleugel.

Pogingen van teams uit het recentere verleden om extra vleugels op hun auto’s te plaatsen kennen we bijvoorbeeld nog van het team van Arrows, dat Jos in 2001 de baan van Monaco opstuurde met een extra vleugel op de neus van de auto. De laatste jaren is de FIA er echter in geslaagd het reglement zodanig dicht te timmeren dat dit soort innovatieve vondsten bij voorbaat zijn afgeschoten. Waarschijnlijk goed voor de veiligheid, maar jammer voor de techneuten.

Des te opvallender is het dat er nu dus toch kennelijk weer een maas in de wet zit. Gebruiker Schneeb op Reddit dook dieper in de materie en ontdekte het volgende. In de onderstaande afbeelding zie je hoe groot verschillende onderdelen van het F1-bodywork mogen zijn.

Bekijk je dezelfde voorstelling van de zijkant, dan zie je echter iets wat lijkt op de nachtmerrie van elke gamedesigner.

Het blijkt dat er een ruimte zit van vijftig millimeter tussen het gebied waar de regels eindigen voor de afmetingen van de motorkap/haaienvin en het gebied waar de regels beginnen voor de afmetingen van de achtervleugel. Binnen dit kleine gebied is het bodywork dus niet tot in detail doodgereguleerd, wat betekent dat het hier maximaal 1600 millimeter breed mag zijn en 950 millimeter hoog. De achtervleugel zelf mag overigens slechts 800 millimeter hoog zijn.

Deze loophole is ontstaan nadat de FIA in oktober jongstleden het reglement heeft aangepast. Techneuten met verstand van zaken vermoeden dat het waarschijnlijk om een blundertje gaat van de FIA en dat dit dus geen bewuste keuze is. Het feit dat Ferrari en Mercedes nu al gebruik maken van de verandering geeft in ieder geval aan dat deze teams scherp zijn. Zondag dus een even afwachten dus of Newey ook heeft op zit te letten.

Het nut van het extra vleugeltje is naar verluidt overigens niet zozeer direct extra downforce genereren, maar de luchtstroom naar de achtervleugel optimaliseren. Wellicht kunnen de aerodynamische genieën onder de reaguurders daar hun licht op laten schijnen. We weten in ieder geval wel vrij zeker dat het ding niet bedoeld is om een boot mee te vervoeren.



Bedankt Bart voor de tip!

Image-Credit: Screenshot uit deze video waarin Kimi de SF70H over Fiorano rost via Marchettino