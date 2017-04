Terugkeer Grand Prix van Turkije in 2018 bijna rond

Daar gaan we weer...

Het leek even zo mooi. Bernie was weg en Liberty Media ging het helemaal anders doen. De eerste tekenen waren gunstig, maar nu al is nieuwe eindbaas Chase Carey gespot met het eerste staatshoofd dat het niet zo nauw neemt met persvrijheid en andere mensenrechten. Meneer was namelijk op bezoek bij Recep Tayyip Erdogan en kwam daar tot een principe-akkoord over de terugkeer van de Turkse Grand Prix op de Formule 1-kalender van 2018.

Tussen 2005 en 2011 stond de Turkse Grand Prix onafgebroken op de kalender, in 2009 nog met ons eigen ING als hoofdsponsor. Het lijkt vooral goed nieuws voor Felipe Massa, die de race liefst drie keer (in ’06, ’07 en ’08) wist te winnen. Ook Raikkonen (’05), Hamilton (’10) en Vettel (’11) wonnen de race al eens. Jenson Button (’09) is de enige winnaar die niet meer actief is in de Formule 1.

Foto: Presidency of the Republic of Turkey