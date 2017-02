Tesla klaagt voormalig Autopilot-baas aan

Elon is boos op één van zijn voormalige loonslaven.

De man in kwestie heet Sterling Anderson en zou volgens Tesla honderden gigabytes aan data op een harddisk gezet hebben, teneinde die vervolgens voor zijn eigen startup te gebruiken. Sterling heeft namelijk samen met Chris Urmson, op zijn beurt voormalig baas van Google’s autonome auto programma, het bedrijfje Aurora opgericht. Dit bedrijf richt zich op de ontwikkeling van technologie om autonoom rijden mogelijk te maken.

Tesla claimt dat Anderson bij het downloaden van de data het systeem gehackt zou hebben om Timestamps op de bestanden te veranderen en daarmee zijn snode daad te verdoezelen. Tevens zou Sterling werknemers van Tesla benaderd hebben om met hem in zee te gaan, wat kennelijk niet toegestaan is volgens zijn contract. Informatie die daarop duidt heeft Sterling echter van zijn door Tesla verstrekte iPhone geveegd. Tenminste, dat beweert Tesla.

De rechtszaak is volgens analytici een symptoom van een breder fenomeen in de wereld van de autonoom rijdende auto’s. Enorme bedrijven vallen over elkaar heen om de eerste te zijn met een écht goed systeem, of om in ieder geval de boot niet te missen. Een aantal patenten in je portfolio komen dan goed van pas. Zodoende worden startups met een handjevol mensen en een beetje demo-software door de grote partijen opgeslokt voor belachelijke bedragen. Zo kocht taxi-gigant Uber bijvoorbeeld de door Google-medewerkers opgezette startup Otto voor 680 miljoen Dollar. Waarschijnlijk hebben Sterling en Chris zo’n zelfde scenario in gedachten.

Tesla geeft met de rechtszaak tegen Sterling en zijn bedrijf een signaal af dat het bereid is hard te vechten tegen dit soort partijen die aan de haal gaan met Tesla’s eigen kroonjuwelen. Sterling en zijn bedrijfje werpen de aantijgingen van Tesla volgens Techcrunch echter ver van zich af. Volgens hen is Tesla paranoïde en zijn ze uit op het vernietigen van de reputatie van het nieuwe bedrijf:

“Tesla’s meritless lawsuit reveals both a startling paranoia and an unhealthy fear of competition. This abuse of the legal system is a malicious attempt to stifle a competitor and destroy personal reputations. Aurora looks forward to disproving these false allegations in court and to building a successful self-driving business.”