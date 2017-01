Tesla komt met record range: twee keer zo ver rijden als Max

Nou ja, twee keer zo ver rijden als Max op de racedag in Monaco dan.

Vorige week hadden we het al over een hete Tesla update. In dat geval ging het om een speciale modus waarmee je ontiegelijk snel van nul-naar-honderd kan knallen. Onder het artikel gaven jullie redelijk massaal je ongezouten mening over de snelle batterij. Zoals te doen gebruikelijk bij het merk en het thema ‘elektrisch’ waren er zowel fervente voorstanders als verstokte criticasters vertegenwoordigd. Een veelgehoord commentaar waarbij je het geluid van een ronkende V8 op de achtergrond er zonder moeite bij kan/moet denken:

“Ja, leuk hoor, maar je doet het X keer en dan is de lol eraf en de batterij leeg, ze kunnen beter die range een keer verbeteren.”

Tesla heeft duidelijk dit commentaar ter harte genomen. Elektrek snapte vandaag namelijk opeens een nieuwe variant in Tesla’s configurator, die ze zelf overigens ‘Design Studio’ noemen. Dit model heeft in principe de 100 kWh batterij van de P100D onder de kap het blik. In dit geval is die dan echter niet afgesteld om ultieme power te leveren, maar juist om de range wat te vergroten.

Volgens de Environmental Protection Agency (EPA) komt de Tesla Model S 100D zonder P maar liefst 335 mijl ver op één lading stekkersap. Dat komt neer op 523 kilometer, oftewel ruim twee keer de Grand Prix van Monaco. In tegenstelling tot de andere Grote Prijzen waar zo’n 300 kilometer wordt afgelegd rijden de coureurs in Monaco doorgaans namelijk maar zo’n 260 kilometer dankzij het lagere tempo.

Met de indrukwekkende range neemt de 100D het stokje over van de P100D als de EV met de grootste range. De P100D komt namelijk tot 315 mijl. Stukje bij beetje knabbelt Tesla dus aan de Range Anxiety die velen onder ons nog steeds parten speelt. Op moment van schrijven kan je de 100D echter níet meer aanvinken in de configurator. Misschien moeten we dus nog even wachten op de Model S die Parijs wel haalt zonder stekkerstop.