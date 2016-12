Tesla viert een feestje!

En wij doen vrolijk mee!

Een paar dagen geleden vroeg onze waarde collega en lezersvragen-orakel zich af wat jou favoriete wintersport auto is. Daar hebben jullie massaal op gereageerd. Met name Dikke Duitse Diesels waren erg populair. En terecht.

Nu werd er ook gekscherend ‘Tesla‘ geopperd. Uiteraard staat dat garant voor een aantal heftige discussies, waarvan akte. Kijken we even terug in de tijd, dan zijn ze toch van ver gekomen met die ideën van Elon Musk en de zijnen. Dankzij een uitgebreid netwerk van superchargers en laadpunten kun je redelijk eenvoudig je route uitstippelen. Ok, nu kun je niet volgas achter de zes-cilinder diesels aan, maar je komt prima mee in het verkeer. Afijn, waarom dit benoemen. Vroeger was het onmogelijk. De meeste elektrische auto’s kwamen niet verder dan een kilometer of 80 en het opladen kostte ongeveer een halve dag. De prestaties waren dramatisch en een Panda Elettra of 106 Electrique zag er nogal suf uit.

Bij Tesla denken ze ook aan de wintersporters dus zijn ze begonnen met het aanleggen van extra supercharger bij Urmond en Arlon. Met deze twee stations vergroot Tesla het aantal routes naar de Alpen van 8 naar 12. Naar goed gebruik bevinden deze zich bij een Van der Valk hotel. Zo kun je tijdens het laden genieten van een kersje in de appelmoes. Bij deze punten kun je je Tesla Model S (of Model X) in 20 minuten halfvol laden. Mocht je een sateetje friet willen halen kun je de accu in 40 minuten laden naar 80%. Wouter legt het je graag uit in deze video.

Het Europese netwerk met laadpunten is hieronder te aanschouwen:

Ok, zo snel als een BMW M550d zul je niet zijn, maar dankzij de nieuwe oplaadpunten kunnen Tesla rijders ook genieten van de betere Aprés ski hits!