Trump’s importheffing op auto’s dood in het water?

Het blijft angstvallig stil rondom de import-tax die de daadkrachtige POTUS voor de verkiezingen beloofde in te voeren.

In de autowereld was en is het een hot issue: gaan de Verenigde Staten onder leiding van Trump nou een dikke import-tax invoeren of niet? Trump beloofde zijn achterban voor de verkiezingen om het wel te gaan doen. Volgens hem namen alle andere landen op de wereld misbruik van Amerika. Zij beschermen volgens Trump hun eigen markt, maar profiteren tegelijkertijd van het feit dat Amerika dat niet doet. Zoals te doen gebruikelijk bij Donald zitten er nogal wat haken en ogen aan de feitelijke juistheid van dit statement, maar dat laten we maar even voor wat het is.

Feit is dat Trump de aandacht van verschillende autofabrikanten goed te pakken had. Verschillende Duitse merken gaven bijvoorbeeld aan bezorgd te zijn over de plannen. Desalniettemin gaf BMW te kennen zich niks aan te trekken van ‘The Donald’ voor wat betreft hun plannen om een fabriek in Mexico te bouwen.

Andere autofabrikanten leken stiekem juist blij te zijn met de plannen van Trump. FCA bijvoorbeeld drijft financieel grotendeels op het verkoopsucces van de SUV’s en Pickup’s van haar Amerikaanse tak. Belemmeringen voor andere merken om die markt te betreden zouden, zeker op de korte termijn, niet verkeerd zijn voor de coltrui.

Inmiddels horen we echter bar weinig meer over de importheffing. Trump heeft andere zaken aan zijn hoofd, nadat het afschaffen van Obamacare op grotere politieke weerstand stuitte dan hij gehoopt had. De nieuwbakken POTUS heeft zelf aangegeven dat het afschaffen van The Affordable Care Act prioriteit geniet boven het aanpassen van de tax code. Dat heeft te maken met het feit dat er met het Affordable Care Act zelf 1.000.000.000.000 belastingdollars gemoeid zijn. Het doorstrepen hiervan zou het een stuk makkelijker/acceptabeler maken voor verschillende groepen om andere belastinghervormingen te accepteren, omdat je dan wat geld over hebt om mee te spelen.

Maar, ook over de importheffing zelf lijkt Trump inmiddels wat twijfels te hebben. Of in ieder geval: hij is er een stuk vager over dan voorheen. Het plan van de Republikeinen is om wat zij een ‘Adjustment Tax’ in te voeren. Maar Trump gaf aan Fox Business aan dat hij niet van die bewoording houdt:

“I haven’t really wanted to talk about it. I have my own feelings. I don’t like the word adjustment, because our country gets taken advantage of, to use a nice term, by every other country in the world [handgebaar]. When you say reciprocal tax, nobody can get angry. Even the other countries, if, like — if they’re charging you a 50 percent tax, you say, ‘Okay, whatever you charge, we’re charging’. But I’m not saying that’s what I’m doing.”

Oké dan, duidelijk. Of niet. Nou ja misschien.

Enfin, de omtrekkende bewegingen van Donald komen na berichten dat zijn aartsconservatieve adviseur Steve Bannon uit de gratie is gevallen. Bannon werd onlangs uit de Nationale Veiligheidsraad gezet. Inmiddels schijnt Trump vooral te luisteren naar Jared Kushner, de man van Trump’s dochter Ivanka. Deze 36-jarige geslaagde zakenman staat echter bekend als iemand die sympathie heeft voor de Democrats.

Marktanalisten die dinsdag spraken op een forum georganiseerd door J.D. Power neigen er inmiddels naar om te concluderen dat de importheffing zo goed als dood is. Nariman Behravesh, hoofdeconoom van het in Londen gevestigde IHS Markit weet het zeker: