Uitslag Formule 1: Grand Prix van Monaco 2017

Vliegt er dit jaar iemand de haven in?

Het zijn weer prachtige tijden voor de race-fanaat. Dit weekend stonden er niet minder dan drie top-evenementen op de kalender: de Grand Prix van Monaco, de Indianapolis 500 en de 24 uur van Nürburgring. Als je morgen weer naar je werk gaat, is het eenvoudig om de mede-liefhebbers te identificeren. Die zijn allemaal lijkbleek doordat ze het hele weekend aan de buis gekluisterd hebben gezeten, terwijl alle andere mensen aan het strand lagen.

De coureurs zelf hebben ook de tijd om een zongebruinde huid op te doen. Aan de Côte d’Azur is het namelijk al het hele weekend prima vertoeven. Eigenlijk vinden we dat stiekem wel een beetje jammer, want de spektaculairste races in Monaco zien we doorgaans als het wat sputtert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de overwinning van Olivier Panis in 1996.

Maar ook bij droog weer vormt deze GP een enorme uitdaging, vooral op het mentale vlak. Twee uur lang zo hard mogelijk door krappe straatjes blazen, wetende dat een klein foutje het einde van je race betekent. Zelfs Senna overkwam zo’n foutje ooit in 1988, toen hij uitviel vanuit gewonnen positie. Dat een ongeval in een klein hoekje zit kan je ook zien als je een stukje meerijdt met Hamilton.

De start

Vlak voor de start nog een geinig moment tussen Button en Alonso. De Spanjaard belt even in vanuit Indianapolis en wenst Button veel geluk in de race. Hij voegt eraan toe dat Jense wel goed voor zijn auto moet zorgen. Jenson maakt een grapje:

“Ik urineer in je stoel.”

Hilariteit alom.

Dit moment is echter meteen het spectaculairste aspect aan de start. Iedereen komt goed weg en tot en met nummer acht zijn er geen positiewisselingen. Bottas dreigt heel even aan de binnenkant bij Vettel maar kiest dan eieren voor zijn geld. Kimi duikt vanaf de pole als eerste bocht 1 in. Achter de top-10 wint Hamilton een plaats en schuift op naar P12.

Wehrlein en Button proberen slim te zijn door meteen een stop te maken. Op die manier hoeven ze later in de race niet meer de andere bandencompound te gebruiken en kunnen ze wellicht wat winnen in het geval van een Safety Car. In de pitstraat komen ze echter wel iets te dicht bij elkaar. Button klaagt over de radio zoals het een doorgewinterde veteraan betaamt over een ‘Unsafe Release’. Met succes, want Wehrlein krijgt een strafje van vijf seconden.

Mid Race:

Het is al ronde 17 voordat er weer iets noemenswaardigs gebeurt. Kvyat meldt op de radio dat de voor hem rijdende Hulkenberg olie verliest. Dat hij gelijk heeft blijkt als de TV-crew de gele Renault in beeld brengt met een rokende staart. Dat kan niet goed lang goed gaan. En inderdaad, Hulkenberg zet niet veel later zijn R.S.17 aan de kant. Volgens het team gaat het om een kapotte bak, maar het leek verdacht veel op een kapotte moteur.

Iets voor de helft van de race komt de pitstopfase. Max wordt verteld dat hij precies het omgekeerde moet doen van Bottas.

“Box opposite Bottas.”

Dat betekent dus, als Bottas naar binnen gaat doorkarren, als Bottas buiten blijft binnenkomen. Bottas blijft buiten, dus Max gaat naar binnen. De Fin reageert de volgende ronde en komt nét voor Max weer de baan op. Ricciardo lijkt echter de lachende derde te worden van dit verhaal, want hij blijft op de baan en rijdt een aantal hele snelle ronden. Als alles gezegd en gedaan is, pakt Ricciardo zowel Bottas als Max. Max is daar niet heel blij mee:

“What a f*cking disaster”

Vooraan het veld gebeurt iets soortgelijks. Raikkonen komt eerst naar binnen, maar Vettel rijdt een paar ronden door. De overcut werkt, want na zijn stop komt Vettel voor Raikkonen weer terug de baan op. Echo’s van Michael Schumacher en Barrichello.

Na deze Vorentscheidung in het voordeel van de Duitser laat Kimi direct een gat vallen ten opzichte van Vettel. De Fin lijkt zich erbij neer te leggen dat er niet meer inzit dan de tweede plaats na deze klap. In de tussentijd ontstaat er wat ergernis tussen Perez en zijn team. Perez stond vorig jaar nog op het podium in Monaco en wil graag een goed resultaat neerzetten. Zijn motor wordt echter te warm en het team zegt dat hij daar wat aan moet doen. Maar Perez is het daar niet mee eens. Zoals Louis van Gaal zou zeggen:

“The Death or the Gladiolus!”

Vettel stevent rustig op een van zijn makkelijkste overwinningen ooit af. Daarachter is er een klein beetje spanning voor plaats twee tussen Raikkonen en Ricciardo, hoewel Raikkonen waarschijnlijk gewoon de snelheid controleert wetende dat Ricciardo er toch niet langskomt. Maar dan opeens! Safety Car!

Herintreder Button heeft Wehrlein aangetikt op de plaats waar Senna de muur in knalde in 1988. Het ongeval op zich is niet zo bijzonder, maar Wehrlein’s auto blijft met de Duitser er nog in schuin tegen de muur staan.

De Medical Car rukt uit om de ongelukkige coureur te helpen. Met vereende krachten wordt hij uit het wrak gehaald.

Nadat we de Sauber-coureur weg hebben zien huppelen kunnen we ons weer focussen op de situatie in de race. Het hele veld is nu in elkaar geschoven, dus wellicht krijgen we toch nog een spannend einde van de race. Red Bull is slim geweest, want het heeft Verstappen naar binnen geroepen voor nieuwe banden zonder daarbij posities verloren te hebben. Misschien kan hij op vers rubber nog wat doen. Minder slim is Ericsson achter de Safety Car, want hij stuurt zijn Sauber uit solidariteit met Wehrlein de muur in.

Als de SC verdwijnt zijn de ogen vooral gericht op Max. Het is echter juist Bottas die heel dicht op Ricciardo kruipt. Hier brouwt een mooi gevecht om plaats drie. Ricciardo heeft alle geluk van de wereld als hij de vangrail raakt in Sainte Devote maar zijn weg kan vervolgen.

Dat geluk heeft Vandoorne niet. Onze zuiderbuur leek op weg naar zijn en McLaren’s eerste punt van het jaar. Maar na een lichte touché met Perez schuift ook hij de baan af in bocht één. Naast de Sauber’s liggen nu dus ook beide McLaren’s uit de race.

Finish:

Perez heeft een missie. Na het tikkie tegen Vandoorne is Kvyat zijn volgende slachtoffer. Hij torpedeert de Rus in de flank en berooft hem zo van minimaal twee punten. Bovendien berooft hij mij van punten in het manager spel, wat onvergeeflijk is. Straffen die man. Oh nee, wacht, ik heb ook het chassis van Force India.

Mensen een tikje geven lijkt echter de enige manier om wat te bewerkstelligen op dit circuit. Zelfs Max op verse banden kan niks doen ten opzichte van Bottas. Iedereen rijdt zodoende in een treintje naar de finish. De nieuwe brede auto’s met veel downforce maken het simpelweg onmogelijk in te halen. Het lukt Ferrari dus eindelijk weer eens om te winnen in Monaco.

Vettel pakt de zege en een grotere voorsprong op Hamilton in het kampioenschap. Raikkonen zal teleurgesteld zijn met P2. Ricciardo pakt zijn tweede podium van het jaar op P3, voor Bottas, Verstappen, Sainz en Hamilton. De Brit kan na gisteren niet eens heel ontevreden zijn met het resultaat.

De volledige uitslag:

1. Vettel

2. Raikkonen

3. Ricciardo

4. Bottas

5. Verstappen

6. Sainz

7. Hamilton

8. Grosjean

9. Massa

10. Magnussen

11. Palmer

12. Ocon

13. Perez

14. Stroll

15. Kvyat

16. Vandoorne

17. Ericsson

18. Button

19. Wehrlein

20. Hulkenberg