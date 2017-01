Van welke klassieke supercar is deze maffe kofferbak?

Hint: het is geen Volkswagen.

Nee, dat het geen Volkswagen is had je zelf natuurlijk ook al gezien. Maar de hint zit hem in het feit dat de auto wel zijn naam deelt met een Volkswagen. Je kijkt hier namelijk naar de hoogst onpraktische bagageruimte van een Maserati Bora. Deze opvolger van de Ghibli werd ontwikkeld onder de leiding van toenmalige eigenaar Citroën en alle pedalen waren dan ook hydraulisch bediend, van de rem, via het koppelingspedaal tot aan het gas. Dat kon nogal een uitdaging zijn als je de auto liet afslaan in de versnelling, aangezien het koppelingspedaal dan keihard werd. Ook de stoelbediening en mechaniek van de klapkoplampen waren hydraulisch bediend.

De Bora onderscheidde zich van de optisch gelijkende Merak door zijn 4.7 en later 4.9 liter metende V8, daar waar de Merak wordt aangedreven door een uitgeboorde V6 uit de Citroën SM. Van buiten herken je de Bora het gemakkelijkste aan de achterkant, in tegenstelling tot de Merak heeft deze 70’s supercar namelijk zijruitjes en een achterruit die de lijn van de carrosserie volgt. Ook de glimmende ‘putdeksel’-wielen zijn exclusief voor de supercar met V8.

En juist die achterkant zorgt ervoor dat je in de Bora net wat meer bagage kunt meenemen dan in zijn goedkopere broertje met V6. De afdekplaat voor de motor dient namelijk ook als kofferruimte, met een verhoging in het midden die het luchtfilterhuis en de reserveband wat extra ruimte geeft.

Mocht je je geliefde willen verrassen met een romantische picknick, dan is deze ruimte alleen niet heel geschikt om de mand in op te bergen (als dat al zou passen). Niet alleen staat deze dan vol in het zicht, ook zal de motorwarmte vrijwel ongehinderd door de dunne afdekplaat omhoog komen en zorgen voor gesmolten brie en op zijn best lauwwarme champagne. De kleine opbergvakjes in de B-stijl zijn daarentegen wél een perfecte verstopplek voor een verlovings- of trouwring. Veel meer past er dan ook niet in. Het goede nieuws is overigens dat er voorin de auto nog een bagageruimte is, waar volgens de Maserati-folder zeker twee middelgrote koffers en een beautycase in past.

Dit schandalig mooie exemplaar uit 1975, met de latere 4.9 V8 met 320 pk, wordt op 19 januari geveild door RM Sotheby’s. De geschatte opbrengst is met 175.000 tot 225.000 dollar alles behalve laag, maar in vergelijking met tijdsgenoten van dat andere Italiaanse merk lijkt het een regelrecht koopje te gaan worden.