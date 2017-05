Veegwagen gaat spontaan in de hens in Montfoort

Is dat niet de geboorteplaats van Jos Verstappen?

Helaas, het had een mooi toeval kunnen zijn. De cynicus zou immers kunnen zeggen dat de grootste claim to fame van de oudere Verstappen in de Formule 1 de pitbrand van 1994 is.

Doch de vlammenzee van vandaag vond niet plaats in het Limburgse Montfort waar Jos geboren is, maar in het Utrechtse Montfoort. De verschillen tussen de twee plaatsen zijn overigens klein. Montfoort heeft één ‘o’ en zo’n 10.000 inwoners meer dan Montfort. Die inwoners hebben bovendien een ietwat hardere ‘G’. Dat is het wel zo’n beetje.

De bestuurder van de veegwagen zou zich hoe dan ook even Jos Verstappen gevoeld kunnen hebben vandaag, toen zijn bolide spontaan affikte. We kunnen ons voorstellen dat hij zijn werkgever liefst een veeg uit de pan zou willen geven.

Waarom de veegwagen vlam vatte, is nog niet bekend. De brandweer moest het apparaat gedeeltelijk open pellen om het vuur te doven. De weg waar het allemaal gebeurde is tijdelijk afgesloten.



Image-credit: Politie Woerden