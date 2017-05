Vlogger EnzoKnol haalt zijn nieuwe waggie op

Het is wel een upgrade ten opzichte van zijn voorgaande auto's.

Enkele maanden geleden schreven we bijvoorbeeld over de Volkswagen Tiguan van de YouTuber, maar het kijkcijferkanon zoekt het nu iets hoger op. Hij blijft wel binnen de VAG-familie. De keus voor de nieuwe Knol-bolide is gevallen op een Porsche Panamera 4S (rijtest).

Vandaag heeft de vlogger een filmpje op YouTube geplaatst waarin hij de auto samen met zijn dinnetje ophaalt bij de dealer. Ongeloof en vreugde spatten van zijn gezicht en we zien op een gegeven moment als we goed kijken zelfs wat rode oogjes. Maar goed, het hooikoorts-seizoen begint ook weer bijna, misschien is dat wel de oorzaak.

De video is een beetje laaaaaang, maar je krijgt op zich wel een leuke indruk van hoe het nu precies in zijn werk gaat om je nieuwe Porker op te halen bij de dealer. Collega @casperh is in ieder geval vast jaloers, maar zou jij ook voor de Pana zijn gegaan?





Bedankt Joost voor de tip!