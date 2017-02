Volkswagen arbeiders krijgen een moddervette bonus

De noeste arbeiders van Volkswagen kunnen binnenkort de biljetten weer laten regenen in de club.

Ondanks de perikelen die het merk de afgelopen tijd beleefde, krijgen veel van de fabrieksarbeiders een dikke bonus van in totaal 2.905 Euro opgeteld bij hun loon. Toch al snel voldoende om een Golf IV uit circa 2000 mee te kopen. Helaas voor de werklieden moeten ze over het bedrag echter wel eerst nog belasting betalen. Misschien dan toch maar uitwijken naar een vijfdehands Polo?

Samen met het bekend maken van de bonus laat het concern weten dat enkele meningsverschillen tussen het management en de noeste arbeiders de kop in zijn gedrukt. De laatste groep lijkt daarbij aan het langste eind getrokken te hebben. Zij waren namelijk tegen het afschaffen van diensten in de Golf-fabriek in Wolfsburg. Onlangs berichtten we al over gedwongen vrije dagen voor werknemers van de Passat-fabriek in Emden, ten gevolge van het feit dat niemand meer een Passat wil hebben. In dit geval gaat de leiding van het merk er echter naar streven om de Golf-productie geleidelijk bij te stellen, in afwachting van hernieuwde vraag naar het model.

Topman Herbert Diess hoopt volgens de Wolfsburger Allgemeine nu weer door te kunnen met zijn Zukunftspakt, waarmee hij het concern klaar wil stomen voor de uitdagingen die de autofabrikant in de toekomst moet zien te overwinnen. Een van die uitdagingen is het verkleinen van het aantal mensen dat werkzaam is voor de auto-gigant. Om elektromotoren te bouwen heb je namelijk veel minder mensen nodig dan om traditionele verbrandingsmotoren te bouwen.

Voorlopig kunnen de werknemers echter nog even genieten van wat extra Röstzwiebeln op hun Salzkartoffeln. Doch de dagen dat er nog ruim 7.000 Euro extra voor hen klaarlag, die lijken voorlopig voorbij te zijn.