Volvo V60 beklad met rode verf in Schijndel

Het is weer gebeurd. Enige tijd geleden hadden we het nog over een Maserati Quattroporte (rijtest) die beklad was met roze verf, dit keer is een witte Volvo V60 ‘verfraaid’ met een likje rode verf.

De kloeke Zweed (rijtest) behoort toe aan Tom van Liempd uit Schijndel. Hij trof zijn auto gisterenochtend op deze manier aan voor zijn huis. Tom woont vlakbij een middelbare school en denkt dat het gaat om een ‘grap’ van de puberende jeugdigen. Hij kan er zelf echter niet om lachen.

Tom heeft daarom aangifte gedaan bij de politie, overal camerabeelden opgevraagd en zelf de nodige camera’s opgehangen. Zo wil hij voorkomen dat het voorval zich nog eens herhaalt. Tevens ligt er een beloning van 500 Euro klaar voor de snitchende scholier persoon die met de verlossende tip komt. Kan je toch al snel een PS4 met een paar games voor kopen.

Om de zoektocht naar de dader(s) aan te zwengelen heeft Tom de kwestie gedeeld op Facebook. Op het sociale platform krijgt hij de gebruikelijke steunbetuigingen en worden de daders vervloekt. Onze favoriete reactie komt echter van een reaguurder met een uitermate goed ontwikkeld zakelijk instinct:

“Beste Tom, wat een nare streek om een auto zo te bekladden. ProTech Monte-Carlo Midden-Brabant in Oirschot weet hier wel raadt mee. Neem even contact met ze op om ditt te bespreken: tel: 0888-911910. Hopelijk wordt de dader snel gepakt.”

Naaaiiiiiiiled it!