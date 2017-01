Verkiezingen 2017: VVD ageert tegen verkeersboetes

Boetes mogen niet meer letterlijk de sluitpost van de begroting zijn.

Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer verstuurd waarin hij stelt dat inkomsten uit boetes niet langer directe invloed mogen hebben op de begroting van het ministerie. Tot op heden was dat wel het geval, waardoor er bij het ministerie een prikkel zou bestaan om zoveel mogelijk dikke prenten uit te schrijven teneinde de eigen begroting op peil te houden. Pure noodzaak in deze tijden van buitengewoon en buitensporig declaratiegedrag. De brief is het antwoord op een motie van Diederik en Hele Halbe.

In de toekomst moeten de opbrengsten van verkeersboetes niet meer in de oorlogskas van het ministerie verdwijnen, maar ten bate komen aan de algemene middelen. Daar staat tegenover dat als de opbrengst van de boetes lager uitvalt dan door de overheid werd gehoopt, het ministerie van ‘VenJ’ gecompenseerd wordt uit diezelfde middelen. In zijn brief schrijft de opvolger van politieke held Ivo Opstelten onder andere hetvolgende:

“Het feit dat handhaving van de verkeersregels geld oplevert, mag geen leidraad zijn in het maken van keuzes voor inzet op verkeershandhaving. Ook mag het opleggen van boetes niet de suggestie wekken dat dit om financiële redenen gebeurt.”

Uiteraard voegt hij daar voor de vorm wel heel snel dit aan toe:

“Overigens zijn er geen indicaties dat de handhaving tot op heden intensiever is dan noodzakelijk voor de verkeersveiligheid.”

Natuurlijk zijn die indicaties er niet, ondanks de enorme stijging van het aantal boetes in 2016 ten opzichte van 2015. Ondanks dat er geen indicatie van misbruik en dus geen reden voor aanpassing van de regels was, zijn de regels nu wel veranderd. Hierdoor is er volgens Ard nu geen budgettaire prikkel meer om boetes uit te schrijven.

De oplettende lezer had echter al door dat het hier om een klassiek gevalletje broekzak-vestzak gaat en dat de overheid zich nog steeds zit te verkneukelen als je weer eens iets te hard langs zo’n BOA in een mosgroene Transporter rijdt.



Bedankt Stefan voor de tip!

Image-Credit: Mojgan Sherkat via Twitter