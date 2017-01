Heel Nederland is ontregeld bij ijzel en België niet

Hoe kan dat?

In Nederland heeft de gladheid de nodige slachtoffers geëist. We lezen her en der dat de winterse taferelen tot dusver de aanleiding waren voor maar liefst 467 ongelukken, and counting. Ook werd een vijftal meisjes geraakt door een slippende politiewagen. De agent die het voertuig bestuurde kon de dames niet meer ontwijken. Voor zover bekend is één meisje overgebracht naar het ziekenhuis en raakte de rest gelukkig slechts lichtgewond.

Het verkeer bij onze zuiderburen lijkt daarentegen heel wat minder last te hebben van winterweer, terwijl het daar toch echt even glad is. Alhoewel? Da’s niet helemaal correct. Nederland maakt, veel meer dan de Belgen, gebruik van zogeheten ZOAB: Zeer Open Asfaltbeton. Dit spul heeft een paar voordelen, maar volgens de Wet van Cruijff betekent dat er dus ook nadelen zijn. En die hebben inderdaad betrekking op gladheid.

Voor- en nadelen ZOAB

Eerst de voordelen. ZOAB is vrij poreus wat betekent dat vocht makkelijk in het wegdek zelf kan wegzakken. Fijn, want geen riviertjes op de weg bij een flinke hoosbui. Ook spat minder water omhoog door passerend verkeer en neemt de kans op aquaplaning af. Verder staat ZOAB vooral bekend om z’n stille eigenschappen, maar da’s voor dit verhaal wat minder relevant.

Nu de onafwendbare downsides, we gaan voor dit artikel alleen in op de zaken die met gladheid te maken hebben. Strooizout gaat in de kiertjes zitten en wordt slechts in beperkte mate door passerend verkeer “omhoog gezogen”, zeker ’s nachts als er sowieso al weinig auto’s rijden. IJzel krijgt daardoor vrij spel wat kan resulteren in wegen die spiegelglad worden. Bovendien kan ZOAB ernstig beschadigen als het maar koud genoeg wordt.

Is dit schokkend nieuws? Neen, allerminst. Reeds in 1995 schreef bijvoorbeeld NRC al over de nadelen van ZOAB bij ijzel en vergelijkbare winterse perikelen.

