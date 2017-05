Wat je moet weten over de miljoenste Porsche 911

Dit is 'm dan. Letterlijk de miljoenste Porsche 911.

Soms hoor je wat flauwe grappen over de plethora aan verschillende varianten die je kan krijgen van de Porsche 911, of over het feit dat je er in sommige gebieden op iedere straathoek een kan vinden. Je verwacht nu misschien dat we deze dingen gaan ontkrachten, maar niets is minder waar!

Om de exclusiviteit van het succesnummer nog maar eens te onderstrepen, maakt Porsche vandaag wat heugelijk nieuws bekend. De miljoenste 911 is van de band gelopen. Voor de haters vormt dit ongetwijfeld de definitieve bevestiging dat de 911 ‘de Volkswagen Golf van de rijken’ is. Maar laten we eerlijk zijn: slechts weinig auto’s zijn zo iconisch als de 911.

Om de mijlpaal te bereiken heet Porsche 54 jaar nodig gehad. Dr. Wolfgang Porsche (zoon van) was er bij vanaf het eerste begin:

“54 years ago, I was able to take my first trips over the Grossglockner High Alpine Road with my father. The feeling of being in a 911 is just as enjoyable now as it was then.”

Enfin, na 999.999 exemplaren kan er natuurlijk maar eentje het officiële feestnummer zijn. Porsche zal er toch wel wat speciaals van gemaakt hebben? Is het misschien een extra 911R, een GT3, een Turbo? Neen! Porsche heeft het stijlvol en ingetogen gehouden door voor een gewone Carrera S (rijtest) te kiezen, zij het met een vermogensupgrade naar 450 pk.

Qua looks zijn er de nodige verwijzingen naar de originele 911-jes uit vervlogen dagen. De lak heet ‘Irish Green’ en lijkt op de kleur van Ferry Porsche’s eerste 911. Tevens doet de tint mij een beetje denken aan die van de klassieke 911 waarmee Robert Redford wegscheurt aan het einde van de film ‘Spy Game’. In het interieur zijn de stoelen bekleed met een kek ruitjesmotief. Het stuur is voor de helft van hout gemaakt en getooid met een old skool Porsche badge uit 1964, net als de neus van de auto.

Het enige wat minder mooie detail vind ik persoonlijk de speciale baaaaadge die je er aan herinnert dat dit écht de miljoenste 911 is. Die hadden ze wat mij betreft achterwege kunnen laten. En nu ik erover nadenk, mag die chromen raamlijst ook wel weg. Voor de rest mogen ze ‘m zo voor de deur zetten…

…Maar dat gebeurt helaas niet. De miljoenste 911 blijft in handen van Porsche AG. Hij gaat op wereldtournee langs onder meer de Schotse Hooglanden, de VS en China. Uiteraard doet nummer 1.000.000 ook de Nürburgring aan. Daarna wordt de auto opgenomen in de collectie van het Porsche Museum.

Mocht je door de nostalgische looks overigens meer trek hebben gekregen in speciale Porsche’s uit het verleden, kunnen we je nog deze video aanraden.