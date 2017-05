Wat je moet weten over de verkoop van Q-Park

De Nederlandse parkeertoko werd onlangs verpatst aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Dit zijn de belangrijkste zaken om te onthouden.

Zoveel omzet draait Q-Park

Hoewel het Maastrichtse bedrijf “pas” 19 jaar bestaat, draaide Q-Park vorig jaar een omzet van maar liefst 825 miljoen euro met een bedrijfsresultaat van 195 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 85 miljoen euro. Waar dat geld mee werd verdiend? Met parkeerterreinen natuurlijk!

Het gaat om in totaal 870.000 parkeerplaatsen die zijn verdeeld over 6.300 gebouwen en terreinen in maar liefst 10 verschillende landen. Overigens wordt niet alleen geld verdiend met het exploiteren van parkeerplaatsen, maar bijvoorbeeld het houden van toezicht op gemeentelijke parkeergarages. Bij Q-Park werken zo’n 2.500 mensen.

Voor de duidelijkheid: de toko is zowel vastgoedbeheerder als exploitant van parkeerplaatsen.

Q-Park is in bijna heel Europa actief

De naam Q-Park is niet weg te denken uit de centra van grote(re) Nederlandse steden, maar het bedrijf is ook actief in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen en Zweden.

Met de overname is naar verluidt bijna 3 miljard euro gemoeid

De Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR heeft -als we de geruchten mogen geloven- een bedrag van 2,95 miljard euro neergelegd voor Q-Park. Dat bedrag komt neer op 15 maal het ebitda over 2016. Tot de verkoop was Q-Park in handen van 25 aandeelhouders, waaronder medeoprichter Ward Vleugels. Andere aandeelhouders zijn bijvoorbeeld verzekeraars en pensioenfondsen als Delta Lloyd en Achmea. De waarde van het bedrijf werd door Q-Park in 2016 ongeveer even hoog geschat als het uitgebrachte bod. Men ging destijds uit van een bedrijfswaarde à 2,87 miljard euro.

De nieuwe eigenaar bemoeit zich niet met het management

Best een opmerkelijk puntje, want meer dan eens kunnen de hoge heren na een overname hun bureau leegruimen. KKR is echter van plan om het huidige management te laten zitten waar het zit. Ook blijft het hoofdkantoor van Q-Park gevestigd in Maastricht, van begin af aan de thuisstad van het bedrijf.

Is de overname al helemaal rond?

Altijd een heikel puntje, want als de belangrijkste hordes zijn genomen wil dat nog niet zeggen dat de champoepel uit de ijskast mag. Het bod is geaccepteerd, de raad van commissarissen is akkoord gegaan en ook de raad van bestuur heeft z’n zegen gegeven. Nu moet alleen de toezichthouder nog groen licht geven en de deal is rond.