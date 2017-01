Wow, Kia neemt deze Stinger GT met RWD in productie!

Even een verrassing op de zondagavond. BMW en consorten kunnen bij deze hun borst nat maken. Maar echt.

Morgen wordt op de autoshow in Detroit (NAIAS) officieel het doek van deze Kia afgehaald, maar we hebben er nu al wat plaatjes van. En man, man, man, op basis van de beelden zou het zomaar eens een echte gamechanger kunnen worden. Nou is het design bij Kia de laatste jaren toch al met sprongen vooruit gegaan ten opzichte van de tijd dat ze de -wie kent ‘m niet- Sephia en dergelijke nog maakten, maar dit is gevoelsmatig toch weer een stapje hoger.

De beter ogende Kia’s hebben we vooral te danken aan de Duitser Peter Schreyer, die na een periode bij Audi koos voor een avontuur in Zuid-Korea. Zijn ‘Tiger Nose’-grille prijkt inmiddels op alle Kia’s. Ook de Stinger GT -ja zo gaat ‘ie echt heten- is ontstaan onder zijn toeziend oog, hoewel volgens autogids.be de Fransman Grégory Guillaume de lijnen letterlijk op papier heeft gezet.

Het kan zijn dat de naam Kia Stinger je bekend in de oren klinkt. Dat kan kloppen, want in januari 2014 schreven we over de Kia GT4 Stinger. Dat was echter een concept dat tot onze spijt het productiestadium nooit haalde.

Gelukkig blijkt het concept nu echter niet totaal voor niks te zijn gebouwd, want aan het eind van dit jaar komt de Stinger dus alsnog op de markt, zij het als een soort scherp gesneden D-segmenter in de trant van de BMW 4-serie Gran Coupé en Audi A5 Sportback.

In tegenstelling tot die laatste krijgt de Kia, zoals te zien valt aan die prachtige bescheiden overhang aan de voorkant, de aandrijving in de basis op de achterwielen. Wie zei dat achterwielaandrijving een achterhaald concept is kan zich dus achter de oren krabben. Naast de Stinger GT is er namelijk inmiddels een plethora aan RWD-opties verkrijgbaar in het D-segment naast de traditionele 3-serie en C-Klasse. Vierwielaandrijving wordt trouwens een optie voor de Kia.

Als we het toch hebben over de techniek, onder de kap krijg je aanvankelijk waarschijnlijk de optie tussen twee geblazen benzinemotoren: Een 2.0-liter grote vierpitter en een 3.3 V6. De laatste is goed voor 370 pk en 510 Nm, ruim voldoende dus om de RWD goed te benutten.

Deze Stinger op ons afschieten had op ons hetzelfde effect als op deze Daytona uit Miami Vice: we worden er behoorlijk warm van. Uiteraard kan er nog steeds veel mis gaan waardoor de auto misschien toch geen succes wordt, zeker in Europa. Hoe zit het met de kwaliteit van de afwerking? Is het interieur (lijkt op een Merc) op niveau? Komen er ook nog motoren beschikbaar waar je niet tienduizenden Euro’s aan belasting voor moet aftikken? Dat zijn bijvoorbeeld de vragen die te zijner tijd beantwoord zullen moeten worden. We kunnen in ieder geval niet wachten om het uit te zoeken.

Bedankt iedereen voor de tips!