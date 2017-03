7 dingen die je moet weten over de Peugeot/Opel-deal

De overname van Opel en Vauxhall door Peugeot is misschien wel hét autonieuws van het jaar. Dit is wat je over deze deal moet weten.

1. Peugeot betaalde slechts 2,2 miljard euro voor Opel

Dat is peanuts, kijk naar de waarde van Snapchat, dat onlangs naar de beurs ging. De waarde van dat bedrijf wordt inmiddels geschat op 30 miljard dollar. Maar dit is heel wat anders, we hebben het hier over een automerk van ruim 100 jaar oud! Kijk daarnaast eens naar de kosten voor het ontwikkelen van een nieuw model, zoals de Insignia. Dat kost minimaal een miljard. Overigens betaalde Peugeot slechts 1,3 miljard euro voor het autobedrijf zelf en nog eens 900 miljoen euro voor de financiële tak van het bedrijf.

Waarom Peugeot de toko voor een spreekwoordelijk schijntje overnam kan dus alleen betekenen dat A) GM heel graag van Opel af wilde of B) Peugeot heeft zich keihard opgesteld aan de onderhandeltafel en een goeie deal gesloten. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk.

Antwoord A) lijkt aannemelijk. GM heeft te kennen gegeven dat het de focus wil verleggen naar China en Noord-Amerika. Bovendien vraagt de huidige Europese (milieu-)wetgeving om meer investeringen, die de Amerikanen juist willen besteden aan genoemde markten én aan autonome technieken. Ook is General Motors nu in staat om meer dividend uit te keren aan aandeelhouders, waardoor de vraag naar aandelen en dus ook de koers stijgen.

Hierop voortbordurend moet worden vermeld dat Opel steeds minder gemeen heeft met de rest van de GM-labels. Slechts 20 procent van de toekomstige Opels worden gedeeld met andere GM-merken. Volgens de Amerikanen heeft een merk als Peugeot veel meer gemeen met het Duitse Opel, wat eveneens een reden was voor General Motors om het merk van de hand te doen.

2. Het gaat hartstikke goed met PSA

Het ging een poosje minder bon met de Fransen. In 2012 werd nog een recordverlies van 4,7 miljard euro geboekt! PSA zat echter niet bij de pakken neer en in 2015 wisten de Fransen voor het eerst in vijf jaar weer zwarte cijfers te schrijven. Onder de streep bleef maar liefst 1,2 miljard euro aan de strijkstok hangen, wat waarschijnlijk voor een groot deel te danken is aan succesnummers als de 308.

3. Opel boekt al sinds 1999 geen winst meer

Fijn dat het goed gaat met Peugeot, maar hoe staan de zaken er bij Opel voor? Om kort te gaan: nicht gut. Sinds 1999 wisten de Duitsers geen winst meer te boeken. Aan PSA om het tij te keren. PSA-baas Tavares zei dan ook niet voor niets dat Opel een bedrijf is dat dringend hulp nodig heeft. Wel moeten we hier eerlijk bij vermelden dat Opel voor het eerst in lange tijd weer op weg was naar zwarte cijfers.

4. Duitsland is bang dat PSA gaat snoeien

En met snoeien bedoelen we niet een handvol boventallige managers de laan uitsturen, maar keihard winterklaar maken! Als we PSA mogen geloven valt dat allemaal wel mee. De Fransen willen wel een sprong voorwaarts maken qua efficiency, al lijkt dat vooralsnog meer op een speldenprikje om de Opel-medewerkers te motiveren. Volgens PSA-baas Tavares hangt het succes van de overname af van de instelling van de Duitsers. Mocht het nou toch niet van een leien dakje gaan, dan kan alsnog de heggenschaar erin.

5. Wat gaat er gebeuren met de techniek?

GM heeft veel geïnvesteerd in Ampera-e/Chevy Bolt, maar kan PSA na de overname automatisch gebruikmaken van deze technieken? Als dat inderdaad zo is heeft Peugeot de deal van de eeuw gesloten. GM is behoorlijk succesvol met hun stekkerauto’s, maar we hoeven niet uit te leggen dat daar héél veel ontwikkeling (dus tijd en geld) in is gaan zitten. PSA krijgt deze know-how door de overname mogelijk in de schoot geworpen, waarmee de Fransen in één keer een flinke slag slaan. Daarnaast ligt het voor de hand dat toekomstige Opels, Peugeots en Citroëns platformen en andere zaken (dashboardknopjes enzo) met elkaar gaan delen.

We komen kort nog even terug op de Ampera-e en de Chevy Bolt. Deze auto’s zijn feitelijk hetzelfde en worden gebouwd in Michigan. PSA heeft met de overname ook de intellectuele eigendomsrechten en productiefaciliteiten overgenomen. Het ligt dus voor de hand dat de Fransen de EV-kennis van GM (deels) cadeau krijgen. Ook zou het kunnen dat de introductie van de nieuwe Ampera-e zal worden uitgesteld.

6. PSA verwacht door de overname miljarden te besparen

Peugeot en Citroën (en DS, vooruit) krijgen er door de overname 12 fabrieken met 40.000 man personeel bij. Met de extra capaciteit erbij kunnen de Fransen maar liefst 5 miljoen auto’s per jaar in elkaar schroeven. Schaalvergroting is dan ook het sleutelwoord bij deze overname. PSA verwacht over een periode van 10 jaar maar liefst 1,7 miljard euro te kunnen besparen. Zie ook puntje 5.

7. De deal is nog niet 100% rond

Zoals bij elke grote overname zullen diverse mededingingsautoriteiten zich nog moeten buigen over de fusieplannen. Men verwacht echter dat een en ander voor het einde van het jaar wordt afgerond.