Zo hard en vaak remmen F1-auto’s in Monaco

Leverancier Brembo legt uit hoe het zit met de remmerij in de stadstaat aan de Côte d'Azur.

Sinds jaar en dag is Monaco het langzaamste circuit op de kalender en dat heeft vooral te maken met het gebrek aan langere rechte stukken. Desalniettemin wordt er veel geremd tijdens een rondje Monte Carlo. Héél veel. Gelukkig zijn de schijven en klauwen die Brembo dit jaar gebruikt prima berekend op hun taak. De nieuwe schijven zijn breder geworden en bovendien voorzien van 1.400 in plaats van 1.200 gaatjes die zorgen voor de broodnodige verkoeling.

Veel remmen…

Ondanks het feit dat de remmen veel worden gebruikt (940 keer in een race), valt het met de belasting op zich nog mee. De snelheden liggen immers laag en dus wordt er relatief gezien niet heel hard geremd. Toch stampt een coureur gemiddeld zo’n 16 tellen per rondje (van ongeveer 1:13 min) geremd. Volgens Brembo wordt er dan ook 23% van de racetijd geremd.

… maar niet heel hard

De auto’s van dit jaar kunnen dankzij hun extra grip en grotere frontaaloppervlak afremmen tot maar liefst 6G. In Monaco gebeurt dat echter niet. Er zijn 12 zones waar geremd moet worden en da’s met afstand het hoogste aantal van de gehele racekalender. Gemiddeld genomen krijgen de coureurs daarbij 3,6G te verduren en wordt per rondje zo’n 211 kWh opgewekt dankzij ERS-systemen. Ook dat getal is op geen enkel ander circuit hoger.

Coureurs oefenen per minuut 1.050 kg aan druk uit op het rempedaal en de enige plek op het circuit die door Brembo wordt aangemerkt als een punt waar de remmen écht op hun falie krijgen is na het uitkomen van de tunnel, bij het naderen van de havenchicane. Hier gaan de mannen van 285 km/u naar 90 km/u in minder dan twee tellen en dat allemaal in slechts 56 meter. Je krijgt al last van je nek als je ernaar kijkt…

De race

Gisteren zijn de eerste vrije trainingen verreden op het stratencircuit van Monaco. ’s Ochtends was Mercedes nog het snelst, maar in de middag kwam niemand in de buurt bij de Ferrari van Sebastian Vettel. Verder is het goed om te weten dat Red Bull de RB13 alsnog heeft uitgerust met een T-wing. Laten we hopen dat dat ding Max en Daniel helpt bij het neerzetten van een mooi resultaat tijdens de race, die uiteraard op zondag wordt verreden.

Foto: Carlos Sainz die, net als Kvyat, behoorlijk rap was tijdens VT1 en 2